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Posted 23 декабря, 06:48

Published 23 декабря, 06:48

Modified 23 декабря, 06:53

Updated 23 декабря, 06:53

Стало известно, какие дороги перекроют в Омске в новогодние праздники

Новогодние ограничения: какие участки дорог в Омске будут закрыты для транспорта

23 декабря 2024, 06:48
Фото: 1MI.

Стало известно, какие дороги перекроют в Омске в новогодние праздники

Перекрытие будет осуществляться 27, 31 декабря 2024 года, а также 1 — 7 января 2025 года.

В Омске на период новогодних и рождественских праздников будут временно перекрыты участки улицы Партизанской. Изменения касаются движения транспорта в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на территории Омской крепости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перекрытия будут проходить в следующие дни и часы:

  • 27 декабря 2024 года — с 12:00 до 19:00;
  • 31 декабря 2024 года — с 12:00 до 03:00 1 января 2025 года;
  • С 1 по 7 января 2025 года — ежедневно с 12:00 до 20:00.

Для удобства автолюбителей организованы маршруты объезда, которые проходят через улицы Спартаковская и Достоевского. Кроме того, в районе проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта. В связи с этим водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменения схемы движения в праздничные дни.

Напомним, основные торжества в новогоднюю ночь развернутся в Омской крепости, где будет установлена главная елка. Посетители смогут посмотреть обращение президента и насладиться выступлениями музыкальных коллективов.

После новогодней ночи горожан с Омской крепости развезут автобусы
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#Диана Рязанцева#Омск#Парковка#Новости#Перекрытие#Движение транспорта#Новый год 2025#Праздничные мероприятия
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