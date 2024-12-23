Новогодние ограничения: какие участки дорог в Омске будут закрыты для транспорта

Для удобства автолюбителей организованы маршруты объезда, которые проходят через улицы Спартаковская и Достоевского. Кроме того, в районе проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта. В связи с этим водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменения схемы движения в праздничные дни.