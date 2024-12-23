Новогодние ограничения: какие участки дорог в Омске будут закрыты для транспорта

Posted 23 декабря, 06:48
Published 23 декабря, 06:48
Modified 23 декабря, 06:53
Updated 23 декабря, 06:53
В Омске на период новогодних и рождественских праздников будут временно перекрыты участки улицы Партизанской. Изменения касаются движения транспорта в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на территории Омской крепости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Перекрытия будут проходить в следующие дни и часы:
Для удобства автолюбителей организованы маршруты объезда, которые проходят через улицы Спартаковская и Достоевского. Кроме того, в районе проведения мероприятий будет запрещена парковка всех видов транспорта. В связи с этим водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменения схемы движения в праздничные дни.
Напомним, основные торжества в новогоднюю ночь развернутся в Омской крепости, где будет установлена главная елка. Посетители смогут посмотреть обращение президента и насладиться выступлениями музыкальных коллективов.