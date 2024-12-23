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Posted 23 декабря, 04:02

Published 23 декабря, 04:02

Modified 23 декабря, 04:30

Updated 23 декабря, 04:30

Омичи выбрали редкие и уникальные имена для новорожденных

Михаил и София остаются в лидерах: как омичи называли своих детей

23 декабря 2024, 04:02
Фото: 1MI.

Омичи выбрали редкие и уникальные имена для новорожденных

Несмотря на стабильность в популярности традиционных имен, в Омской области наблюдается интерес к более редким и необычным выборам, что отражает стремление родителей к оригинальности и поиску новых традиций для своих детей.

ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен для новорожденных. В регионе по-прежнему лидируют классические имена, но также отмечаются и новые тренды.

Среди наиболее популярных имен для девочек традиционно выделяются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Эти имена продолжают оставаться любимыми у омичей и занимают первые строки в рейтинге. Для мальчиков наибольшее предпочтение омичи отдают именам Михаил, Александр, Артем, Максим и Матвей.

Однако в списке редких имен также появились интересные новшества. В этом году среди девочек встречаются такие необычные имена, как Хадия, Ралина, Ариэль, Дания и Разалина. Для мальчиков среди редких имен выделяются Усман, Азиз, Савватий, Мухаммадамин и Иброхим — все они имеют восточное или историческое происхождение, что делает их особенными и уникальными для местной культуры.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Новости#ЗАГС#Редкие имена#Новорожденные#Традиционные имена
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