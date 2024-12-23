Михаил и София остаются в лидерах: как омичи называли своих детей

Однако в списке редких имен также появились интересные новшества. В этом году среди девочек встречаются такие необычные имена, как Хадия, Ралина, Ариэль, Дания и Разалина. Для мальчиков среди редких имен выделяются Усман, Азиз, Савватий, Мухаммадамин и Иброхим — все они имеют восточное или историческое происхождение, что делает их особенными и уникальными для местной культуры.