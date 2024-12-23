Михаил и София остаются в лидерах: как омичи называли своих детей

Posted 23 декабря, 04:02
Published 23 декабря, 04:02
Modified 23 декабря, 04:30
Updated 23 декабря, 04:30
ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен для новорожденных. В регионе по-прежнему лидируют классические имена, но также отмечаются и новые тренды.
Среди наиболее популярных имен для девочек традиционно выделяются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Эти имена продолжают оставаться любимыми у омичей и занимают первые строки в рейтинге. Для мальчиков наибольшее предпочтение омичи отдают именам Михаил, Александр, Артем, Максим и Матвей.
Однако в списке редких имен также появились интересные новшества. В этом году среди девочек встречаются такие необычные имена, как Хадия, Ралина, Ариэль, Дания и Разалина. Для мальчиков среди редких имен выделяются Усман, Азиз, Савватий, Мухаммадамин и Иброхим — все они имеют восточное или историческое происхождение, что делает их особенными и уникальными для местной культуры.