Как россиянину в 2024 году купить квартиру без ипотеки

Первым шагом на пути к покупке квартиры без ипотеки является накопление достаточной суммы денег. В 2024 году россияне все чаще обращаются к различным методам сбережения и инвестирования. Один из популярных способов — это использование инвестиционных счетов и фондов, которые позволяют не только сохранить, но и приумножить накопления. Важно выбирать инструменты с низким уровнем риска, такие как облигации крупных компаний или государственные ценные бумаги.