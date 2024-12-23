Губернатор: в Подмосковье запретят строительство дач на территории сельхозугодий

Posted 23 декабря, 13:31
Published 23 декабря, 13:31
Modified 23 декабря, 13:34
Updated 23 декабря, 13:34
Уточняется, что новую норму введут в 2025 году, соответствующий законопроект будет внесен в Мособлдуму. Данный документ станет первым в России, требующим согласия областной Думы для перевода сельхозугодий в другой статус, пишет regions.ru.
Сельхозугодья являются основным ресурсом продовольственной безопасности, по этой причине они требуют особой защиты.
«Что касается перехода сельскохозяйственных земель, он возможен там, где это нужно для развития экономики и если эта земля не используется. А сельхозугодья, то есть основной ресурс для обеспечения продовольственной безопасности, должны быть защищены. Поэтому мы вносим в Московскую областную Думу первый в нашей стране законопроект, в соответствии с которым перевод таких земель потребует согласия парламента, нашей областной Думы», — сказал Андрей Воробьев.