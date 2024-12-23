Губернатор: в Подмосковье запретят строительство дач на территории сельхозугодий

«Что касается перехода сельскохозяйственных земель, он возможен там, где это нужно для развития экономики и если эта земля не используется. А сельхозугодья, то есть основной ресурс для обеспечения продовольственной безопасности, должны быть защищены. Поэтому мы вносим в Московскую областную Думу первый в нашей стране законопроект, в соответствии с которым перевод таких земель потребует согласия парламента, нашей областной Думы», — сказал Андрей Воробьев.