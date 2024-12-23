Гендиректор ТГК-11 заявил, что причиной затопления дач в Омске стал не золоотвал

Кроме того, Хилько рассказал о сложностях подготовки к отопительному сезону. ТГК-11 получило 98 замечаний от Ростехнадзора, часть из которых связана с оборудованием, находившимся в ремонте. Несмотря на это, все работы ведутся строго по графику. Также компания направила в 2024 году на ремонт теплосетей и оборудования рекордные 4 миллиарда рублей, а на 2025 год планируется выделить около 5 миллиардов.