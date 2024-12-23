Гендиректор ТГК-11 заявил, что причиной затопления дач в Омске стал не золоотвал

Posted 23 декабря, 03:33
Published 23 декабря, 03:33
Modified 23 декабря, 03:36
Updated 23 декабря, 03:36
По словам Олега Хилько, проведенные проверки и экспертизы показали, что утечек с территории золоотвала нет, а пробы воды не подтверждают связь между грунтовыми водами и сточными водами ТЭЦ. Об этом сообщают «Коммерческие Вести».
Ни одна проверка — а их было очень много с апреля со стороны всевозможных надзорных органов — не выявила ни одного факта, говорящего о том, что именно ТЭЦ-5 является причиной затопления», — отметил Хилько.
Гендиректор добавил, что компания активно сотрудничает с властями и МЧС для откачки воды, чтобы предотвратить дальнейшее затопление и обезопасить золоотвал. Нарушение дамбы золоотвала может привести к экологической катастрофе, поэтому разработка долгосрочного проекта по водопонижению уже началась. Однако решение проблемы требует глубокого анализа причин подтопления, которые могут быть связаны с другими факторами, включая строительство инфраструктуры и состояние дренажных систем.
Кроме того, Хилько рассказал о сложностях подготовки к отопительному сезону. ТГК-11 получило 98 замечаний от Ростехнадзора, часть из которых связана с оборудованием, находившимся в ремонте. Несмотря на это, все работы ведутся строго по графику. Также компания направила в 2024 году на ремонт теплосетей и оборудования рекордные 4 миллиарда рублей, а на 2025 год планируется выделить около 5 миллиардов.
Серьезной проблемой, по словам главы ТГК-11, остается высокий износ тепловых сетей, который достигает 67% по магистральным сетям «Омск РТС» и почти 80% по квартальным сетям «Тепловой компании». Для обновления сетей требуется финансирование в миллиарды рублей, которые могут быть получены только из федерального бюджета.
Что касается экологической ситуации, Хилько отметил, что перевод ТЭЦ на газ существенно снизит вредные выбросы, однако процесс требует значительных инвестиций и времени. Реализация проекта газификации может занять до 4-х лет, при этом газ в два раза дороже угля, что потребует субсидий для компенсации роста тарифов.
Напомним, летом омичи сообщили о потопах в микрорайоне Осташково и расположенных поблизости дачных кооперативах.