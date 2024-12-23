gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 10:57

Published 23 декабря, 10:57

Modified 23 декабря, 10:59

Updated 23 декабря, 10:59

Самолеты из Омска отправятся в Москву, Питер и Сочи

Еще больше возможностей. Из Омска запустят «новые» авиарейсы на новогодние праздники

23 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI. Самолеты из Омска отправятся в Москву, Питер и Сочи

Для омичей запустили «новые» авиарейсы на новогодние каникулы

Омский аэропорт анонсировал добавление еще нескольких рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи в первых числах января.

Для омичей, которые хотят провести новогодние каникулы не дома, запустили несколько дополнительных авиарейсов. О направлениях, по которым отправятся самолеты, рассказали в пресс-службе местного аэропорта.

В январе дополнительный воздушный транспорт отправится в Москву. 1 января борт, обсуживаемый «Аэрофлотом», вылетит из Омска в 21.30 часов. Также «Аэрофлот» добавил рейс 7 и 8 января с вылетом в 15.55 часов. А 9 января в столицу омичей повезет самолет «Победы». Вылет запланирован на 05.10 часов.

В Питер самолеты отправятся в 08.05 3 января, а также в 08.05 и 18.45 часов 8 января. Все рейсы обслуживает перевозчик «Северный ветер». Эта же авиакомпания добавила и рейс из Омска до Сочи с вылетом в 06.40 часов.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о стоимости авиабилетов на рейсы, которые состоятся 31 декабря. Подробно про направления можно почитать в нашем материале.

«Судьба неизвестна»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» все еще не разобрали
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Самолет#Омск#Новости#Авиарейсы#Омский аэропорт#Перелет#Новый год 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика