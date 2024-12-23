Еще больше возможностей. Из Омска запустят «новые» авиарейсы на новогодние праздники

Posted 23 декабря, 10:57
Published 23 декабря, 10:57
Modified 23 декабря, 10:59
Updated 23 декабря, 10:59
Для омичей, которые хотят провести новогодние каникулы не дома, запустили несколько дополнительных авиарейсов. О направлениях, по которым отправятся самолеты, рассказали в пресс-службе местного аэропорта.
В январе дополнительный воздушный транспорт отправится в Москву. 1 января борт, обсуживаемый «Аэрофлотом», вылетит из Омска в 21.30 часов. Также «Аэрофлот» добавил рейс 7 и 8 января с вылетом в 15.55 часов. А 9 января в столицу омичей повезет самолет «Победы». Вылет запланирован на 05.10 часов.
В Питер самолеты отправятся в 08.05 3 января, а также в 08.05 и 18.45 часов 8 января. Все рейсы обслуживает перевозчик «Северный ветер». Эта же авиакомпания добавила и рейс из Омска до Сочи с вылетом в 06.40 часов.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о стоимости авиабилетов на рейсы, которые состоятся 31 декабря. Подробно про направления можно почитать в нашем материале.