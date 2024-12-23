Еще больше возможностей. Из Омска запустят «новые» авиарейсы на новогодние праздники

В Питер самолеты отправятся в 08.05 3 января, а также в 08.05 и 18.45 часов 8 января. Все рейсы обслуживает перевозчик «Северный ветер». Эта же авиакомпания добавила и рейс из Омска до Сочи с вылетом в 06.40 часов.