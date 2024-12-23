ЕР планирует усилить поддержку семей с детьми

Posted 23 декабря, 18:32
Published 23 декабря, 18:32
Modified 23 декабря, 18:32
Updated 23 декабря, 18:32
Также речь зашла о планах на 2025 год. Семейная политика по-прежнему остается приоритетным направлением в работе партии, зафиксированным в народной программе. Об этом пишет mkset.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев перечислил основные направления деятельности: среди них поддержка детей участников спецоперации, исполнение программы семейной ипотеки, а также решение проблем детской безопасности. Особо он сделал акцент на статусе студенческих семей.
«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать», — отметил Якушев, подчеркнув, что партия продолжит наблюдать за ходом выполнения программы семейной ипотеки, в отношении которой президент дал поручение снять лимиты. Кроме этого, в партии намереваются продолжать решать вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.
Глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова проинформировала, что в 2024 году в партии смогли достичь принятия более 50 новых законов в семейной области. Еще более 100 инициатив находятся на этапе разработки.
Помимо этого, президент выразил поддержку инициативы «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи, сказано на сайте партии ER.RU.
Также партия предлагает выравнять региональные меры поддержки членов семей участников спецоперации и условий их предоставления. В топе самых популярных мер отмечены организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми участников специальной операции в детских садах, льготы при оплате питания и многие другие.
«В Омской области вместе с членами фракции „Единая Россия“ в Законодательном собрании и регионального правительства постоянно работаем над расширением мер поддержки бойцов СВО и их семей. Сейчас у нас действует уже более 30 мер поддержки. Перечень расширяется в том числе посредством обратной связи, получаемой от наших защитников и их близких. Буквально на прошлой неделе приняли новую меру, ею смогут воспользоваться при трудоустройстве отдельные категории ветеранов СВО.
Особое внимание уделяем многодетным семьям. В этом году по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина была расширена их поддержка. Статус многодетной семьи сейчас устанавливается бессрочно, что дает право на получение отдельных льгот в течение всей жизни. Также многодетным семьям предоставляются льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, капитального ремонта и другие меры поддержки», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Виталий Хоценко.
Кроме того, в регионе достаточно эффективной формой поддержки малоимущих семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является социальный контракт. До 350 тысяч рублей предоставляется на основании соцконтракта желающим открыть свое дело, до 200 тысяч рублей — на развитие личного подсобного хозяйства. Ежемесячные выплаты предусмотрены при поиске работы и на преодоление трудной жизненной ситуации. В этом году в регионе заключено более 3 тысяч соцконтрактов, охвачено почти 8 тысяч жителей региона.