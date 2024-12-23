ЕР планирует усилить поддержку семей с детьми

Кроме того, в регионе достаточно эффективной формой поддержки малоимущих семей или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является социальный контракт. До 350 тысяч рублей предоставляется на основании соцконтракта желающим открыть свое дело, до 200 тысяч рублей — на развитие личного подсобного хозяйства. Ежемесячные выплаты предусмотрены при поиске работы и на преодоление трудной жизненной ситуации. В этом году в регионе заключено более 3 тысяч соцконтрактов, охвачено почти 8 тысяч жителей региона.