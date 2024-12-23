Эксперт: розничное кредитование станет в следующем году «неприступной крепостью»

В любом случае розничное кредитование станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. Мы прогнозируем, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в этом году.