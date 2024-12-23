gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 19:17

Published 23 декабря, 19:17

Modified 23 декабря, 19:17

Updated 23 декабря, 19:17

Ефимов: 180 москвичей переселяют в новостройку на Дмитровском шоссе по реновации

Ефимов: 180 москвичей переселяют в новостройку на Дмитровском шоссе по реновации

23 декабря 2024, 19:17
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Жителей двух старых домов переселяют в новостройку по программе реновации в Тимирязевском районе на севере столицы. Она расположена по адресу: Дмитровское шоссе, дом 55а. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, которое передали под заселение по программе реновации. В неё переедут около 180 москвичей из домов на Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включено 45 домов, а новые квартиры получат 8,2 тысячи жителей. Об этом пишет портал mos.ru.

Возле нового здания оборудованы детская и две спортивные площадки, а также зона отдыха для горожан. На придомовой территории проведено комплексное озеленение. Всего высажено более 650 деревьев и кустарников.

Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, рассказал, что в двухсекционной новостройке расположено 153 квартиры, 8 из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь новостройки составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Дом расположен в районе со сложившейся инфраструктурой, неподалеку от городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская. На первых нежилых этажах дома будут открыты магазины, аптеки и прочие объекты для бытовых нужд.

Город предоставляет новоселам комфортные квартиры с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. Жилье оборудовано сантехникой, электрическими плитами, осветительными приборами и уже готово к переезду новоселов.

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что на первом этаже дома № 55 на Дмитровском шоссе открылся центр информирования по переселению. Здесь профильные специалисты проведут консультации участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом. Будущие новоселы также имеют возможность воспользоваться сервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что новые жилые комплексы, построенные в рамках программы реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами и социально-культурными учреждениями.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика