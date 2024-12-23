Ефимов: 180 москвичей переселяют в новостройку на Дмитровском шоссе по реновации

Posted 23 декабря, 19:17
Published 23 декабря, 19:17
Modified 23 декабря, 19:17
Updated 23 декабря, 19:17
Он отметил, что новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, которое передали под заселение по программе реновации. В неё переедут около 180 москвичей из домов на Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включено 45 домов, а новые квартиры получат 8,2 тысячи жителей. Об этом пишет портал mos.ru.
Возле нового здания оборудованы детская и две спортивные площадки, а также зона отдыха для горожан. На придомовой территории проведено комплексное озеленение. Всего высажено более 650 деревьев и кустарников.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, рассказал, что в двухсекционной новостройке расположено 153 квартиры, 8 из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь новостройки составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Дом расположен в районе со сложившейся инфраструктурой, неподалеку от городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская. На первых нежилых этажах дома будут открыты магазины, аптеки и прочие объекты для бытовых нужд.
Город предоставляет новоселам комфортные квартиры с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. Жилье оборудовано сантехникой, электрическими плитами, осветительными приборами и уже готово к переезду новоселов.
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что на первом этаже дома № 55 на Дмитровском шоссе открылся центр информирования по переселению. Здесь профильные специалисты проведут консультации участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом. Будущие новоселы также имеют возможность воспользоваться сервисом «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что новые жилые комплексы, построенные в рамках программы реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами и социально-культурными учреждениями.