Ефимов: 180 москвичей переселяют в новостройку на Дмитровском шоссе по реновации

Он отметил, что новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, которое передали под заселение по программе реновации. В неё переедут около 180 москвичей из домов на Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включено 45 домов, а новые квартиры получат 8,2 тысячи жителей. Об этом пишет портал mos.ru.