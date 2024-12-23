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Posted 23 декабря, 05:54

Published 23 декабря, 05:54

Modified 23 декабря, 06:07

Updated 23 декабря, 06:07

На мосту у телецентра в Омске «схлестнулись» не только машины, но и водители

Драка на мосту у Телецентра: омские водители не выдержали и устроили потасовку

23 декабря 2024, 05:54
Фото: 1MI.

На мосту у телецентра в Омске «схлестнулись» не только машины, но и водители

Инцидент произошел вчера. Видео драки появилось в одном из городских пабликов.

В Омске на мосту у Телецентра произошла драка между водителями. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Инцидент Омск». По словам очевидцев, конфликт произошел накануне. Причины столкновения не были уточнены, однако на записи видно, как полицейские разнимают участников драки.

Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что причиной конфликта мог стать инцидент на дороге, когда один из водителей грубо «подрезал» другого.

«Кто-то решил вторым рядом пролезть?».
Скриншот видеозаписи дракиСкриншот видеозаписи драки
Скриншот видеозаписи драки. Фото: «Инцидент Омска»

Кто-то выдвинул свою версию событий:

«Гаишников не поделили, вот и подрались».

Жители города опасаются, что с приближением новогодних праздников, когда интенсивность движения возрастает, такие инциденты будут происходить все чаще.

«То ли еще будет, особенно ближе к нг».

В последние недели Омск сталкивается с огромными проблемами в сфере транспортного движения. Многокилометровые пробки стали привычным явлением на городских дорогах. Причины этого многообразны, включая неблагоприятные погодные условия, частые автомобильные аварии и, конечно, ограничение движения на ключевых участках.

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#Диана Рязанцева#Пробки#Драка#Полиция#Омск#Новости#Дорога#Водители#Транспортное движение#Телецентр
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