Драка на мосту у Телецентра: омские водители не выдержали и устроили потасовку

В Омске на мосту у Телецентра произошла драка между водителями. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Инцидент Омск». По словам очевидцев, конфликт произошел накануне. Причины столкновения не были уточнены, однако на записи видно, как полицейские разнимают участников драки.