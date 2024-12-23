«Аж плакать хочется»: в первый день недели омичи погрязли в 10-балльных пробках

Posted 23 декабря, 12:23
Published 23 декабря, 12:23
Modified 23 декабря, 12:43
Updated 23 декабря, 12:43
Вечером понедельника разные части Омска сковали километровые заторы. По данным приложения 2ГИС, пробки достигают 10 баллов. Самая сложная дорожная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и в Октябрьском округе.
В пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена и Красный Путь. На ряде магистралей заторы возникли из-за аварий, среди таких улиц Интернациональная, Думская, Орджоникидзе, два ДТП подряд случились на Фрунзенском мосту и Богдана Хмельницкого.
«Еду, смотрю на это… аж плакать хочется»
«Почему пробка такая большая то, минут 25 уже стоим на одном месте абсолютно», — пишут омичи.
Сложная ситуация, традиционно, образовалась в Нефтяниках. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены улицы Химиков, Андрианова, Заозерная, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира же затор длится от въезда на мост до остановки «ДК им. Малунцева».
«Может пора что-то с этим сделать? А то с работы смысла уезжать становится все меньше…»
«Сходка возле политеха! Все идем пешком, так быстрее», — предлагают пользователи 2ГИС.
Авария стала причиной затора на Космическом проспекте. Пробка собралась на мосту, а также въезде со стороны улицы Лизы Чайкиной. ДТП повлияло на положение дел на улице Михаила Берникова, сегодня она тоже «бордовая».
Напомним, что с 25 декабря в Омске вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра: на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ запретят левый поворот и разворот.