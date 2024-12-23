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Posted 23 декабря, 12:23

Published 23 декабря, 12:23

Modified 23 декабря, 12:43

Updated 23 декабря, 12:43

Омичи погрязли в 10-балльных пробках в первый вечер шестидневной рабочей недели

«Аж плакать хочется»: в первый день недели омичи погрязли в 10-балльных пробках

23 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.

Омичи погрязли в 10-балльных пробках в первый вечер шестидневной рабочей недели

Ситуацию осложняют аварии в разных частях города и, по традиции, ремонт моста у Телецентра.

Вечером понедельника разные части Омска сковали километровые заторы. По данным приложения 2ГИС, пробки достигают 10 баллов. Самая сложная дорожная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и в Октябрьском округе.

В пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена и Красный Путь. На ряде магистралей заторы возникли из-за аварий, среди таких улиц Интернациональная, Думская, Орджоникидзе, два ДТП подряд случились на Фрунзенском мосту и Богдана Хмельницкого.

«Еду, смотрю на это… аж плакать хочется»
«Почему пробка такая большая то, минут 25 уже стоим на одном месте абсолютно», — пишут омичи.

Сложная ситуация, традиционно, образовалась в Нефтяниках. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены улицы Химиков, Андрианова, Заозерная, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира же затор длится от въезда на мост до остановки «ДК им. Малунцева».

«Может пора что-то с этим сделать? А то с работы смысла уезжать становится все меньше…»
«Сходка возле политеха! Все идем пешком, так быстрее», — предлагают пользователи 2ГИС.

Авария стала причиной затора на Космическом проспекте. Пробка собралась на мосту, а также въезде со стороны улицы Лизы Чайкиной. ДТП повлияло на положение дел на улице Михаила Берникова, сегодня она тоже «бордовая».

Фото: 2ГИС

Напомним, что с 25 декабря в Омске вновь изменят схему движения из-за капитального ремонта моста у Телецентра: на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ запретят левый поворот и разворот.

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#Анастасия Баянова#Дороги#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Заторы#10-балльные пробки#Дорожные пробки
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