Владимир Ефимов прокомментировал редевелопмент еще двух участков по программе КРТ

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на Большой Декабрьской улице построят 75 200 квадратных метров недвижимости разного назначения, включая 55 000 квадратных метров жилья и 20 300 квадратных метров зданий коммунального и общественно-делового назначения. Максим Гаман уточнил, что к общественно-деловым объектам относятся здания, в которых будут находиться районное отделение полиции и подстанция скорой помощи. Также в них разместят предприятия малого бизнеса, такие как магазины, сервисные мастерские и другие.