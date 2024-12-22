Владимир Ефимов прокомментировал редевелопмент еще двух участков по программе КРТ

Posted 22 декабря, 09:38
Published 22 декабря, 09:38
Modified 22 декабря, 09:38
Updated 22 декабря, 09:38
С проектом решения можно ознакомиться на сайте московского правительства.
Современное городское пространство создадут в Пресненском районе. Здесь благоустроят территорию с жилыми домами и общественно-деловыми объектами. Квартал будет находиться по адресу Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11. Строительство предусмотрено в рамках реализации проекта КРТ. В реорганизацию этой территории инвестируют примерно 35,4 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект будет составлять порядка 347,5 млн рублей. В результате город получит более восьмисот рабочих мест, сказал Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
Оба участка, которые планируют обновить, расположены в ЦАО Москвы. Ближайшая станция метро — «Улица 1905 года».
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на Большой Декабрьской улице построят 75 200 квадратных метров недвижимости разного назначения, включая 55 000 квадратных метров жилья и 20 300 квадратных метров зданий коммунального и общественно-делового назначения. Максим Гаман уточнил, что к общественно-деловым объектам относятся здания, в которых будут находиться районное отделение полиции и подстанция скорой помощи. Также в них разместят предприятия малого бизнеса, такие как магазины, сервисные мастерские и другие.
Отметим, программа КРТ предусматривает возведение в городе многофункциональных кварталов, где на территории бывших промзон и нерационально используемых земельных участков проектируются трассы, комфортабельное жилье и вся сопутствующая инфраструктура. Двести тридцать шесть проектов в рамках комплексного развития территорий на разных этапах проработки и реализации находятся сегодня в столице. Общая площадь территорий, подлежащих реорганизации, превышает 3100 гектаров. Работа проводится согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.