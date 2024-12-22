В омском ТЮЗе поставили новогодний спектакль по русским народным сказкам

Сюжет простой, не сулящий взрослому зрителю никаких неожиданных поворотов и связанного с этим саспенса. Но жанр детского спектакля такого и не предполагает, а целевая публика, судя по ее реакции в ключевых местах, осталась очень довольна увиденным. Авторы спектакля постарались показать красочный подводный мир, в котором все не так, как на земле. Актеры исполняли свои роли в духе советских сказочных фильмов от Александра Роу — с забавными ужимками и комичными номерами. Иногда действие спускалось в зрительный зал: в проходах появлялись целые процессии персонажей, и земных, и подводных.