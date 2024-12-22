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Posted 22 декабря, 10:55

Published 22 декабря, 10:55

Modified 22 декабря, 10:59

Updated 22 декабря, 10:59

В омском ТЮЗе поставили спектакль «Морской царь и Елена Премудрая»

В омском ТЮЗе поставили новогодний спектакль по русским народным сказкам

22 декабря 2024, 10:55
Фото: gorod55.ru.

В омском ТЮЗе поставили спектакль «Морской царь и Елена Премудрая»

Представление состоялось на сцене Дома актера.

Труппа омского Театра юного зрителя в самом конце года приготовила новый подарок для своих поклонников — получается, в первую для самых маленьких. Премьера спектакля «Морской царь и Елена Премудрая» (6+) состоялась вчера, 21 декабря. Произошло это не на «родной» сцене (в здании ТЮЗа никак не закончится капитальный ремонт), а по уже устоявшейся традиции в Доме актера.

В основу представления легли русские народные сказки с вполне универсальным сюжетом. Царь Еремей в силу обстоятельств оказывается должен морскому царю и по прошествии многих лет отправляет к нему на службу своего сына Андрея. Тот благодаря помощи влюбленной в него морской царевны Елены Премудрой достойно проходит через все испытания и в финале возвращается домой, причем не один, а с невестой.

Сюжет простой, не сулящий взрослому зрителю никаких неожиданных поворотов и связанного с этим саспенса. Но жанр детского спектакля такого и не предполагает, а целевая публика, судя по ее реакции в ключевых местах, осталась очень довольна увиденным. Авторы спектакля постарались показать красочный подводный мир, в котором все не так, как на земле. Актеры исполняли свои роли в духе советских сказочных фильмов от Александра Роу — с забавными ужимками и комичными номерами. Иногда действие спускалось в зрительный зал: в проходах появлялись целые процессии персонажей, и земных, и подводных.

Уже после финальных аплодисментов на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка. «Целый год мы с вами не виделись», — с этих слов начал Дед Мороз свою речь, обращенную к детям. Дальше были поздравления, пожелания и немного вокала от Снегурочки: в ТЮЗе явно хотят, чтобы у их зрителей заранее появилось новогоднее настроение.

Напомним: месяц назад Город55 писал о спектакле «Спасти ангела» (6+), поставленном по повести британского писателя Дэвида Алмонда.

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#Николай Эйхвальд#Культура#ТЮЗ#Новости#Спектакль#Дом актера
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