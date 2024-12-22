Праздничная суета, газификация ТЭЦ и череда ДТП. Омск в воскресенье

Одной из главных новостей уже почти минувшего воскресенья, безусловно, стал целый ряд заявлений генерального директора ТГК-11, Олега Хилько. То, что омские теплосети испытывают серьезные затруднения — давно не секрет, однако источник тепловой и электрической энергии — ТЭЦ — может перестать отравлять городскую атмосферу золой. Вот только ожидать этого придется долго — как минимум, до 2029 года, пока не будет подведен газопровод. Хотя, в ТГК-11 уже «сомневаются» в окупаемости проекта газификации.