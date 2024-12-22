gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 14:20

Published 22 декабря, 14:20

Modified 22 декабря, 14:22

Updated 22 декабря, 14:22

Праздничная суета, газификация ТЭЦ и череда ДТП. Омск в воскресенье

Праздничная суета, газификация ТЭЦ и череда ДТП. Омск в воскресенье

22 декабря 2024, 14:20
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Преддверие Нового года.

До одного из самых долгожданных праздников остается всего лишь какая-то неделя времени: неудивительно, что количество активностей для горожан просто зашкаливает. Например, тематические спектакли — они уже давно «прописались» в досуговых программах зимних выходных. На одном из них, к слову, побывал наш корреспондент и даже поделился своими наблюдениями.

Но к праздникам готовятся не только театры и горожане — бизнес самого разного масштаба в числе первых начинает создавать новогоднее настроение для омичей. А вот как именно обстоят дела с подготовкой к Новому году в омских ТЦ — можно узнать в материале ниже.

Ярмарки, елки, ледовые катки. Как торговые центры встречают омичей перед Новым годом
Узнать подробнее

Новость №2. Газификация омских ТЭЦ — сроки и перспективы.

Одной из главных новостей уже почти минувшего воскресенья, безусловно, стал целый ряд заявлений генерального директора ТГК-11, Олега Хилько. То, что омские теплосети испытывают серьезные затруднения — давно не секрет, однако источник тепловой и электрической энергии — ТЭЦ — может перестать отравлять городскую атмосферу золой. Вот только ожидать этого придется долго — как минимум, до 2029 года, пока не будет подведен газопровод. Хотя, в ТГК-11 уже «сомневаются» в окупаемости проекта газификации.

Ждем и пытаемся дышать. Гендиректор ТГК-11 назвал сроки перевода омских ТЭЦ на газ
Узнать подробнее

Новость №3. Череда смертельных ДТП.

Долгая дорога, к тому же заметенная снегом, очень редко прощает ошибки. И, к сожалению, их цена оказывается очень высокой — либо разбитое авто, что еще не самый плохой исход, либо здоровье или даже жизнь водителя.

Сегодня стало известно сразу о двух практически аналогичных трагедиях: суббота, темнота и выезд на встречную полосу. Спасти водителя авто, пережившего лобовое столкновение с грузовиком, к несчастью, не удалось — мужчина уцелел при ударе, но погиб до прибытия скорой. Такая же формулировка значится и в сообщении о ДТП в Кормиловском районе: там выезд на встречную полосу допустила 37-летняя женщина за рулем легкового авто.

Лобовой удар. ДТП на трассе в Омской области унесло жизнь 37-летней женщины-водителя
Узнать подробнее
#Илья Скобин#ДТП#Омск#Праздники#ТЭЦ#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика