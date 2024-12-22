Праздничная суета, газификация ТЭЦ и череда ДТП. Омск в воскресенье

Posted 22 декабря, 14:20
Published 22 декабря, 14:20
Modified 22 декабря, 14:22
Updated 22 декабря, 14:22
До одного из самых долгожданных праздников остается всего лишь какая-то неделя времени: неудивительно, что количество активностей для горожан просто зашкаливает. Например, тематические спектакли — они уже давно «прописались» в досуговых программах зимних выходных. На одном из них, к слову, побывал наш корреспондент и даже поделился своими наблюдениями.
Но к праздникам готовятся не только театры и горожане — бизнес самого разного масштаба в числе первых начинает создавать новогоднее настроение для омичей. А вот как именно обстоят дела с подготовкой к Новому году в омских ТЦ — можно узнать в материале ниже.
Одной из главных новостей уже почти минувшего воскресенья, безусловно, стал целый ряд заявлений генерального директора ТГК-11, Олега Хилько. То, что омские теплосети испытывают серьезные затруднения — давно не секрет, однако источник тепловой и электрической энергии — ТЭЦ — может перестать отравлять городскую атмосферу золой. Вот только ожидать этого придется долго — как минимум, до 2029 года, пока не будет подведен газопровод. Хотя, в ТГК-11 уже «сомневаются» в окупаемости проекта газификации.
Долгая дорога, к тому же заметенная снегом, очень редко прощает ошибки. И, к сожалению, их цена оказывается очень высокой — либо разбитое авто, что еще не самый плохой исход, либо здоровье или даже жизнь водителя.
Сегодня стало известно сразу о двух практически аналогичных трагедиях: суббота, темнота и выезд на встречную полосу. Спасти водителя авто, пережившего лобовое столкновение с грузовиком, к несчастью, не удалось — мужчина уцелел при ударе, но погиб до прибытия скорой. Такая же формулировка значится и в сообщении о ДТП в Кормиловском районе: там выезд на встречную полосу допустила 37-летняя женщина за рулем легкового авто.