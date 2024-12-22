Лобовой удар. ДТП на трассе в Омской области унесло жизнь 37-летней женщины-водителя

Напомним, ранее Город55 сообщал о гибели пешехода на 20-м километре дороги Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский: мужчина, шедший по обочине, серьезно пострадал, оказавшись под колесами попутного большегруза — из-за тяжелых травм он скончался до прибытия врачей. Водитель грузовика поспешил скрыться с места ДТП, но позже был задержан и доставлен в отделение.