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Posted 22 декабря, 06:59

Published 22 декабря, 06:59

Modified 22 декабря, 07:01

Updated 22 декабря, 07:01

В ДТП на трассе «Сыропятское — Калачинск» погибла 37-летняя женщина

Лобовой удар. ДТП на трассе в Омской области унесло жизнь 37-летней женщины-водителя

22 декабря 2024, 06:59
Фото: УМВД России по Омской области (ВКонтакте/55mvd). В ДТП на трассе «Сыропятское — Калачинск» погибла 37-летняя женщина

В Кормиловском районе из-за выезда на встречную полосу погибла 37-летняя женщина

Автодорога «Сыропятское — Калачинск» в минувшую субботу стала местом крупной трагедии: в районе 37 километра один из водителей пренебрег безопасностью и выехал на «встречку», спровоцировав ДТП — мощный лобовой удар стал причиной смерти одного из водителей.

Как сообщили в пресс-центре регионального управления МВД, 21 декабря, около 6 вечера, в Кормиловском районе произошло смертельное ДТП: предварительно, аварийную ситуацию спровоцировал Daewoo Matiz под управлением 37-летней женщины-водителя, оказавшийся на полосе встречного движения. Что именно послужило причиной опасного маневра — не сообщается, однако последствия оказались очень серьезными: микролитражный автомобиль протаранил встречный Mitsubishi.

Оперативная съемка места происшествияОперативная съемка места происшествия
Оперативная съемка места происшествияОперативная съемка места происшествия
Оперативная съемка места происшествияОперативная съемка места происшествия
Оперативная съемка места происшествия. Фото: УМВД России по Омской области (ВКонтакте/55mvd)

Лобовое столкновение автомобилей стало причиной серьезных травм у водителя Mitsubishi — с места аварии он был экстренно доставлен в больницу. Женщине, управлявшей Daewoo, выжить не удалось — по данным МВД, она погибла на месте аварии.

В ведомстве сообщили о проведении проверка для выяснения всех деталей и причин инцидента.

Напомним, ранее Город55 сообщал о гибели пешехода на 20-м километре дороги Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский: мужчина, шедший по обочине, серьезно пострадал, оказавшись под колесами попутного большегруза — из-за тяжелых травм он скончался до прибытия врачей. Водитель грузовика поспешил скрыться с места ДТП, но позже был задержан и доставлен в отделение.

Трагедия на омской трассе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Травмы#Новости#Гибель#Кормиловский район
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