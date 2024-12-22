Лобовой удар. ДТП на трассе в Омской области унесло жизнь 37-летней женщины-водителя

Posted 22 декабря, 06:59
Published 22 декабря, 06:59
Modified 22 декабря, 07:01
Updated 22 декабря, 07:01
Как сообщили в пресс-центре регионального управления МВД, 21 декабря, около 6 вечера, в Кормиловском районе произошло смертельное ДТП: предварительно, аварийную ситуацию спровоцировал Daewoo Matiz под управлением 37-летней женщины-водителя, оказавшийся на полосе встречного движения. Что именно послужило причиной опасного маневра — не сообщается, однако последствия оказались очень серьезными: микролитражный автомобиль протаранил встречный Mitsubishi.
Лобовое столкновение автомобилей стало причиной серьезных травм у водителя Mitsubishi — с места аварии он был экстренно доставлен в больницу. Женщине, управлявшей Daewoo, выжить не удалось — по данным МВД, она погибла на месте аварии.
В ведомстве сообщили о проведении проверка для выяснения всех деталей и причин инцидента.
Напомним, ранее Город55 сообщал о гибели пешехода на 20-м километре дороги Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский: мужчина, шедший по обочине, серьезно пострадал, оказавшись под колесами попутного большегруза — из-за тяжелых травм он скончался до прибытия врачей. Водитель грузовика поспешил скрыться с места ДТП, но позже был задержан и доставлен в отделение.