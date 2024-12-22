Износ свыше 80%. Сети омской «Тепловой компании» стали причиной почти 450 отключений

Несколько иначе обстоит ситуация на магистральных теплосетях — они находятся на балансе «Омск РТС» и предназначены для подачи тепла от ТЭЦ и котельных к внутриквартальным трубопроводам. Протяженность этих сетей достигает 570 километров, а по данным на начало года их износ составил 67%. Однако за последние два месяца они доставили гораздо меньше хлопот для ремонтных бригад — на магистральных сетях было зарегистрировано всего 18 отключений, а перед отопительным сезоном все они прошли гидравлические испытания.