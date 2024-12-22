Износ свыше 80%. Сети омской «Тепловой компании» стали причиной почти 450 отключений

Posted 22 декабря, 05:39
Published 22 декабря, 05:39
Modified 22 декабря, 06:51
Updated 22 декабря, 06:51
В своем интервью с корреспондентом издания «Коммерческие Вести» генеральный директор ТГК-11, Олег Хилько, поделился актуальными данными об обстановке на городских теплосетях: их основной проблемой стало истощение ресурса прочности.
Сейчас в Омске два основных «оператора» тепломагистралей — «Омск РТС» и «Тепловая компания». По словам Олега Хилько, большая их часть находится именно под управлением «Тепловой компании»: это почти 1500 километров очень разветвленной сети трубопроводов небольшого диаметра, подающих тепло в дома горожан. И, к сожалению, большая часть проблем приходится именно на эти трубы.
Износ внутриквартальных коммуникаций составляет почти 80% и это становится причиной отключений потребителей для проведения ремонтных работ — по данным за последние 2 месяца, подачу теплоснабжения прекращали почти 450 раз. Кроме того, как подчеркнул Олег Хилько, не все коммуникации «Тепловой компании» подвергаются и гидравлическим испытаниям для выявления неполадок — избыточное давление подают лишь на 40% инфраструктуры, поскольку есть риск того, что «ветхие трубы попросту рассыпятся».
Несколько иначе обстоит ситуация на магистральных теплосетях — они находятся на балансе «Омск РТС» и предназначены для подачи тепла от ТЭЦ и котельных к внутриквартальным трубопроводам. Протяженность этих сетей достигает 570 километров, а по данным на начало года их износ составил 67%. Однако за последние два месяца они доставили гораздо меньше хлопот для ремонтных бригад — на магистральных сетях было зарегистрировано всего 18 отключений, а перед отопительным сезоном все они прошли гидравлические испытания.
По мнению Олега Хилько, решить проблему высокого износа инфраструктуры теплосетей возможно, но для этого могут потребоваться существенные денежные влияния. Например, для замедления «старения» сетей необходимо менять в год порядка 11 километров труб — на это потребуется около 700 миллионов рублей. Но для решения проблемы с 300-километровым отставанием в ремонте может потребоваться уже порядка миллиарда рублей: эта сумма необходима для обновления 14-15 километров сети. Вот только таких средств у энергетиков и регионального бюджета нет — «вся надежда только на федеральные средства».
Напомним, ранее Город55 сообщал о приблизительных сроках перевода омских ТЭЦ на газ: завершить все необходимые работы удастся только в течение 10 лет, поскольку необходима прокладка газопроводов и масштабное обновление имеющегося оборудования.