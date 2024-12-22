Главе СКР доложат о расследовании дела омички-сироты, 10 лет ожидающей свою квартиру

Posted 22 декабря, 07:54
Published 22 декабря, 07:54
Modified 22 декабря, 07:56
Updated 22 декабря, 07:56
В информационном центре Следственного Комитета сообщили о внимании главы ведомства к уголовному делу, возбужденному по факту нарушения жилищных прав жительницы Омска — девушка уже порядка 10 лет находится в очереди на получение жилищного сертификата, но к сожалению, ситуация по-прежнему остается нерешенной — несмотря на наличие судебного решения, датированного еще 2021 годом, жилищные права девушки все еще не реализованы.
Как отметил представитель информационного центра, особого результата не возымели и обращения в компетентные органы власти, что позже и послужило причиной возбуждения уголовного дела — о своей проблеме девушка рассказала в видеообращении, адресованном Александру Бастрыкину.
Его расследованием на данный момент занимается Следственное управление СК РФ по Омской области — его руководителю, Виталию Батищеву, повторно поручено доложить о проведенных следственных действиях и выявленных обстоятельствах — с обязательным учетом сведений, озвученных в видеообращении.
К сожалению, это не единственный факт нарушения жилищных прав сирот, о котором стало известно в текущем году: ранее Город55 сообщал об отказе предоставления жилья сироте, чей доход превышал прожиточный минимум, а также об аналогичном случае длительного пребывания в очереди на жилищный сертификат. Кроме того, предметом разбирательств становилось и предоставленное сиротам жилье: квартиры, предоставленные воспитанникам детских домов, были совершенно не приспособлены для проживания.