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Posted 22 декабря, 07:54

Published 22 декабря, 07:54

Modified 22 декабря, 07:56

Updated 22 декабря, 07:56

Александру Бастрыкину представят доклад по делу сироты из Омска, ожидающей свою квартиру уже 10 лет

Главе СКР доложат о расследовании дела омички-сироты, 10 лет ожидающей свою квартиру

22 декабря 2024, 07:54
Фото: gorod55.ru. Александру Бастрыкину представят доклад по делу сироты из Омска, ожидающей свою квартиру уже 10 лет

Главе СКР Бастрыкину доложат о расследовании дела омички, оставшейся без жилья

В очереди на получение квартиры девушка находится уже на протяжении 10 лет: множество обращений в различные инстанции остались незамеченными и добиваться жилья пришлось уже в суде. Вот только решение, вынесенное еще 3 года назад, так и осталось без внимания.

В информационном центре Следственного Комитета сообщили о внимании главы ведомства к уголовному делу, возбужденному по факту нарушения жилищных прав жительницы Омска — девушка уже порядка 10 лет находится в очереди на получение жилищного сертификата, но к сожалению, ситуация по-прежнему остается нерешенной — несмотря на наличие судебного решения, датированного еще 2021 годом, жилищные права девушки все еще не реализованы.

Как отметил представитель информационного центра, особого результата не возымели и обращения в компетентные органы власти, что позже и послужило причиной возбуждения уголовного дела — о своей проблеме девушка рассказала в видеообращении, адресованном Александру Бастрыкину.

Его расследованием на данный момент занимается Следственное управление СК РФ по Омской области — его руководителю, Виталию Батищеву, повторно поручено доложить о проведенных следственных действиях и выявленных обстоятельствах — с обязательным учетом сведений, озвученных в видеообращении.

К сожалению, это не единственный факт нарушения жилищных прав сирот, о котором стало известно в текущем году: ранее Город55 сообщал об отказе предоставления жилья сироте, чей доход превышал прожиточный минимум, а также об аналогичном случае длительного пребывания в очереди на жилищный сертификат. Кроме того, предметом разбирательств становилось и предоставленное сиротам жилье: квартиры, предоставленные воспитанникам детских домов, были совершенно не приспособлены для проживания.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Следственный комитет#Сироты#Квартиры#Новости#Александр Бастрыкин#Жилищный сертификат#Жилищные права
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