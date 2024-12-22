Главе СКР доложат о расследовании дела омички-сироты, 10 лет ожидающей свою квартиру

Главе СКР Бастрыкину доложат о расследовании дела омички, оставшейся без жилья

В очереди на получение квартиры девушка находится уже на протяжении 10 лет: множество обращений в различные инстанции остались незамеченными и добиваться жилья пришлось уже в суде. Вот только решение, вынесенное еще 3 года назад, так и осталось без внимания.

В информационном центре Следственного Комитета сообщили о внимании главы ведомства к уголовному делу, возбужденному по факту нарушения жилищных прав жительницы Омска — девушка уже порядка 10 лет находится в очереди на получение жилищного сертификата, но к сожалению, ситуация по-прежнему остается нерешенной — несмотря на наличие судебного решения, датированного еще 2021 годом, жилищные права девушки все еще не реализованы. Как отметил представитель информационного центра, особого результата не возымели и обращения в компетентные органы власти, что позже и послужило причиной возбуждения уголовного дела — о своей проблеме девушка рассказала в видеообращении, адресованном Александру Бастрыкину. Его расследованием на данный момент занимается Следственное управление СК РФ по Омской области — его руководителю, Виталию Батищеву, повторно поручено доложить о проведенных следственных действиях и выявленных обстоятельствах — с обязательным учетом сведений, озвученных в видеообращении. К сожалению, это не единственный факт нарушения жилищных прав сирот, о котором стало известно в текущем году: ранее Город55 сообщал об отказе предоставления жилья сироте, чей доход превышал прожиточный минимум, а также об аналогичном случае длительного пребывания в очереди на жилищный сертификат. Кроме того, предметом разбирательств становилось и предоставленное сиротам жилье: квартиры, предоставленные воспитанникам детских домов, были совершенно не приспособлены для проживания. В Омске для решения проблем сирот создадут «Региональный жилищный центр» Узнать подробнее