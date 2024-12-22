Дела столичные, булочки с сюрпризом и массовое отравление. Главные темы недели

Posted 22 декабря, 12:02
Published 22 декабря, 12:02
Modified 22 декабря, 14:03
Updated 22 декабря, 14:03
Всем нам иногда хочется отпуска. Но и он иногда может оказаться гораздо тяжелее трудовых будней. Как минимум 20 человек, посетивших базу отдыха «Сказка» в Чернолучье это подтвердят — с 18 декабря ее постояльцы стали гостями уже медицинских учреждений: из-за симптомов кишечной инфекции и признаков пищевого отравления помощь медиков понадобилась 25 омичам.
Разумеется, подобное количество пострадавших не могло быть незамеченным: сразу же было возбуждено уголовное дело, начались проверки Роспотребнадзора и Следственного Комитета. А вместе с ними — появились и первые подробности.
Как удалось выяснить сотрудникам Роспотребнадзора, ресторан «Лада», который и занимался питанием гостей базы отдыха, работал с большим количеством нарушений: это и нарушение условий хранения, и неудовлетворительное состояние полок для продукции в холодильниках, пренебрежение маркировками и многое другое. Кроме того, у ведомства возникли и вопросы к персоналу ресторана: часть работников не имели результатов обязательного медосвидетельствования и не проходили гигиенического обучения. Так что неудивительно, что центральный аппарат Следкома сразу же взял дело под свой контроль.
К счастью, все пострадавшие оперативно получили необходимую медпомощь — какие-либо серьезные последствия отравления их миновали. По данным на 20 декабря, например, в больницах оставалось всего 11 из 25 омичей — а двое из них даже собирались домой. Остальные же предпочли амбулаторное лечение. Как позже выяснилось, постояльцы базы отдыха столкнулись с разными причинами болезненного состояния — в минздраве причиной отравления назвали кишечную инфекцию, Следственный Комитет позже сообщил о выявлении у 7 заболевших норовирусную инфекцию (ее, к слову, находили и у персонала ресторана).
Позже некоторые из гостей «Сказки» поделились своими впечатлениями от такого подпорченного отдыха: ожидаемо, что хорошего в них было мало. Кто-то из горожан, напротив, усмотрел в произошедшем происки конкурентов, поскольку ранее таких ситуаций не возникало. Однако позже у омичей появился дополнительный повод заподозрить что-то «неладное», происходящее в корпусах «Сказки» — фотокорреспондент одного из омских изданий столкнулся сначала с препятствованием своей работе, а затем и открытой агрессией охранного персонала. Мужчина уже обратился в полицию.
Однако за день до вышеописанных событий, тревожные новости поступили из омской школы №33. В ней до раздаточного стола столовой добрались булочки с очень необычной «начинкой» — мышиными экскрементами. Первая информация о вопиющем нарушении была опубликована в одном из городских интернет-сообществ. Основная дискуссия комментаторов и представителей пресс-служб городских властей разворачивалась именно там, но проверку в школе все же проведут. Кроме того, не обошлось и без дисциплинарной ответственности: «досталось» заведующему производством в столовой — из-за непросеянной муки.
Но, кроме этих малоприятных новостей, кое-что важное случилось и в жизни целого города. Во-первых, Омск стал «Культурной столицей года». Правда, юридическую силу это звание обретет только в 2026 году, но порадоваться за родной город уже можно. Не обошлось, конечно и без каламбуров — например, в культурной столице закроется «Дом культуры», да и ТЮЗ придется подождать, но со временем все должно наладиться. А во-вторых, Омск теперь еще и молодежная столица России — как положено, в 2025 году и наравне с Пермью — об этом накануне рассказал губернатор Омской области, Виталий Хоценко.
Познакомиться с этими и многими другими новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет корреспондент Города55 Евгений Игишев.