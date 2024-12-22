Дела столичные, булочки с сюрпризом и массовое отравление. Главные темы недели

Но, кроме этих малоприятных новостей, кое-что важное случилось и в жизни целого города. Во-первых, Омск стал «Культурной столицей года». Правда, юридическую силу это звание обретет только в 2026 году, но порадоваться за родной город уже можно. Не обошлось, конечно и без каламбуров — например, в культурной столице закроется «Дом культуры», да и ТЮЗ придется подождать, но со временем все должно наладиться. А во-вторых, Омск теперь еще и молодежная столица России — как положено, в 2025 году и наравне с Пермью — об этом накануне рассказал губернатор Омской области, Виталий Хоценко.