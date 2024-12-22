Будем меньше есть? Цены на картошку в Омской области подскочили за месяц почти на 9%

Согласно актуальным данным Омскстата, в регионе наблюдается достаточно заметный рост цен на целый ряд продуктов: кроме процентных соотношений это заметно и в росте стоимости минимального набора продуктов питания — если в октябре специалисты оценивали его стоимость в 5593,6 руб, то к концу ноября такой же набор продуктов обходился уже в 5808,9 руб.