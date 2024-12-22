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Posted 22 декабря, 13:57

Published 22 декабря, 13:57

Modified 22 декабря, 15:31

Updated 22 декабря, 15:31

Стоимость картофеля в Омской области выросла на 8,73%

Будем меньше есть? Цены на картошку в Омской области подскочили за месяц почти на 9%

22 декабря 2024, 13:57
Фото: gorod55.ru. Стоимость картофеля в Омской области выросла на 8,73%

В Омской области за минувший месяц возросла стоимость овощей

Такая тенденция коснулась и многих других представителей плодовоовощной продукции. Однако есть категории товаров, где цены несколько уступили позиции — например, алкоголь.

Согласно актуальным данным Омскстата, в регионе наблюдается достаточно заметный рост цен на целый ряд продуктов: кроме процентных соотношений это заметно и в росте стоимости минимального набора продуктов питания — если в октябре специалисты оценивали его стоимость в 5593,6 руб, то к концу ноября такой же набор продуктов обходился уже в 5808,9 руб.

Однако, рассматривая процентные данные, можно заметить, что рост затронул и множество других продуктов повседневного спроса — подробнее познакомится с их индексами можно ниже.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаровИндексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров
Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров. Фото: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области

Примечательно, что общее подорожание сразу нескольких позиций товаров и услуг не сказалось, например, на страховании (его стоимость снизилась на 3,38%), обуви — пара ботинок в сравнении с предыдущим месяцем будет стоить меньше на 1,61%, а также алкоголя — небольшое (0,61%) снижение цен коснулось и его.

Примечательно, что тенденция к подорожанию овощной продукции отмечалась специалистами органов статистики и ранее: все же, «не сезон». Однако есть и другие категории товаров, которые резко прибавили в стоимости — например, масло, хлеб и молочные продукты.

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#Илья Скобин#Экономика#Омская область#Цены#Статистика#Продукты питания#Рост цен#Новости
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