Будем меньше есть? Цены на картошку в Омской области подскочили за месяц почти на 9%

Posted 22 декабря, 13:57
Published 22 декабря, 13:57
Modified 22 декабря, 15:31
Updated 22 декабря, 15:31
Согласно актуальным данным Омскстата, в регионе наблюдается достаточно заметный рост цен на целый ряд продуктов: кроме процентных соотношений это заметно и в росте стоимости минимального набора продуктов питания — если в октябре специалисты оценивали его стоимость в 5593,6 руб, то к концу ноября такой же набор продуктов обходился уже в 5808,9 руб.
Однако, рассматривая процентные данные, можно заметить, что рост затронул и множество других продуктов повседневного спроса — подробнее познакомится с их индексами можно ниже.
Примечательно, что общее подорожание сразу нескольких позиций товаров и услуг не сказалось, например, на страховании (его стоимость снизилась на 3,38%), обуви — пара ботинок в сравнении с предыдущим месяцем будет стоить меньше на 1,61%, а также алкоголя — небольшое (0,61%) снижение цен коснулось и его.
Примечательно, что тенденция к подорожанию овощной продукции отмечалась специалистами органов статистики и ранее: все же, «не сезон». Однако есть и другие категории товаров, которые резко прибавили в стоимости — например, масло, хлеб и молочные продукты.