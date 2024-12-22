Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше главным тренером омского «Авангарда»

Но, в вопросе о нынешнем главном тренере «ястребов» Александр Овечкин ограничился только упоминанием его обширного опыта и длительной работой в НХЛ — теперь за сотрудничеством Ги Буше и игроков остается только наблюдать. Но, по мнению хоккеиста, «Авангард» уже начал показывать первые результаты — клуб «не просто так выдал сейчас четыре победы подряд».