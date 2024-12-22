Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше главным тренером омского «Авангарда»

Posted 22 декабря, 10:29
Published 22 декабря, 10:29
Modified 22 декабря, 10:31
Updated 22 декабря, 10:31
Бывший форвард омского клуба, Александр Овечкин, поделился мнением о Ги Буше — новом главном тренере «Авангарда»: в недавнем интервью телеканала «Матч ТВ» хоккеиста попросили оценить специалиста с точки зрения соперничества, поскольку «Ови» довелось играть в НХЛ против клубов «Тампа» и «Оттава», где подготовку игроков вел именно Ги Буше.
К сожалению, опытом противостояния с этими командами Александр Овечкин не поделился, отметив, что только руководству «ястребов» решать, кто именно будет «у руля команды». Однако хоккеист напомнил о положительном опыте сотрудничества «Авангарда» с зарубежными специалистами — например, Бобом Хартли, под чьим руководством в 2021 году омичи смогли заполучить Кубок Гагарина.
Но, в вопросе о нынешнем главном тренере «ястребов» Александр Овечкин ограничился только упоминанием его обширного опыта и длительной работой в НХЛ — теперь за сотрудничеством Ги Буше и игроков остается только наблюдать. Но, по мнению хоккеиста, «Авангард» уже начал показывать первые результаты — клуб «не просто так выдал сейчас четыре победы подряд».
Примечательно, что мнения о внезапной замене главного тренера омской команды, фактически, разделились: накануне своим мнением о замене в тренерском штабе «Авангарда» поделился и бывший тренер сборной России Владимир Крикунов: