gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 10:29

Published 22 декабря, 10:29

Modified 22 декабря, 10:31

Updated 22 декабря, 10:31

Александр Овечкин: «Ги Буше опытный тренер, много работал в НХЛ. Так что просто будем смотреть»

Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше главным тренером омского «Авангарда»

22 декабря 2024, 10:29
Фото: ХК «Авангард». Александр Овечкин: «Ги Буше опытный тренер, много работал в НХЛ. Так что просто будем смотреть»

Александр Овечкин высказался о новом главном тренере омского «Авангарда»

Как отметил известный хоккеист, пока что о недавнем большом назначении в тренерском штабе «Авангарда» сложно что-либо сказать, но омский клуб «не просто так выдал четыре победы подряд».

Бывший форвард омского клуба, Александр Овечкин, поделился мнением о Ги Буше — новом главном тренере «Авангарда»: в недавнем интервью телеканала «Матч ТВ» хоккеиста попросили оценить специалиста с точки зрения соперничества, поскольку «Ови» довелось играть в НХЛ против клубов «Тампа» и «Оттава», где подготовку игроков вел именно Ги Буше.

К сожалению, опытом противостояния с этими командами Александр Овечкин не поделился, отметив, что только руководству «ястребов» решать, кто именно будет «у руля команды». Однако хоккеист напомнил о положительном опыте сотрудничества «Авангарда» с зарубежными специалистами — например, Бобом Хартли, под чьим руководством в 2021 году омичи смогли заполучить Кубок Гагарина.

Но, в вопросе о нынешнем главном тренере «ястребов» Александр Овечкин ограничился только упоминанием его обширного опыта и длительной работой в НХЛ — теперь за сотрудничеством Ги Буше и игроков остается только наблюдать. Но, по мнению хоккеиста, «Авангард» уже начал показывать первые результаты — клуб «не просто так выдал сейчас четыре победы подряд».

Примечательно, что мнения о внезапной замене главного тренера омской команды, фактически, разделились: накануне своим мнением о замене в тренерском штабе «Авангарда» поделился и бывший тренер сборной России Владимир Крикунов:

«Канадец — не Иисус Христос»: экс-тренер сборной России жестко высказался о Ги Буше
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#НХЛ#Новости#Ги Буше#Александр Овечкин#Тренерский штаб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика