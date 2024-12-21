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Posted 21 декабря, 06:46

Published 21 декабря, 06:46

Modified 21 декабря, 06:48

Updated 21 декабря, 06:48

В селе Омской области простились с молодым бойцом, погибшими в зоне СВО

Вечная память. В зоне СВО погиб 21-летний житель Омской области

21 декабря 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

В селе Омской области простились с молодым бойцом, погибшими в зоне СВО

Сюжет
Специальная военная операция
Мужчина погиб при исполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.

В поселке Оконешниково Омской области простились с Максимом Сырьевым. Информацию об этом опубликовали на официальной странице администрации Оконешниковского района. Мужчина погиб 30 ноября, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.

Известно, что Максим Сырьев родился в 2003 году. В последние годы он жил в Оконешниково с родителями и помогал отцу в управлении фермерским хозяйством. В 2024 году молодой человек подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

«Гвардии рядовой проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик, до конца оставаясь верным военной присяге и братьям по оружию», — написали в администрации района.

Земляк представлен к ордену Мужества посмертно.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Ольга Скворцова#Общество#Происшествия#Омская область#Отравление#Похороны#База отдыха#Специальная военная операция#Орден Мужества#Вооруженные силы#Журналистика#Соболезнования#Оконешниково#Донецкая Народная Республика#Герой
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