Вечная память. В зоне СВО погиб 21-летний житель Омской области

Posted 21 декабря, 06:46
Published 21 декабря, 06:46
Modified 21 декабря, 06:48
Updated 21 декабря, 06:48
В поселке Оконешниково Омской области простились с Максимом Сырьевым. Информацию об этом опубликовали на официальной странице администрации Оконешниковского района. Мужчина погиб 30 ноября, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции.
Известно, что Максим Сырьев родился в 2003 году. В последние годы он жил в Оконешниково с родителями и помогал отцу в управлении фермерским хозяйством. В 2024 году молодой человек подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.
«Гвардии рядовой проявил героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик, до конца оставаясь верным военной присяге и братьям по оружию», — написали в администрации района.
Земляк представлен к ордену Мужества посмертно.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.