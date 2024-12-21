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Posted 21 декабря, 09:07

Published 21 декабря, 09:07

Modified 21 декабря, 09:09

Updated 21 декабря, 09:09

В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов

В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов

21 декабря 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney.
Думаете над тем, в чем встретить Новый год? Предлагаем подборку пяти модных образов.

Аналитики «Авито» в преддверии Нового года поделились с Городом55 подборкой самых знаменитых образов советского кинематографа, которые можно найти в Омске.

Фото: Кадр из фильма «Чародеи» (1982, 0+), Константин Бромберг

Аленушка из фильма «Чародеи» — воплощение изысканного зимнего стиля. В одной из сцен она предстает зрителю в белоснежной меховой шубе и шапке. Для тех, кто хочет повторить ее образ, на «Авито» в Омске можно найти шубу и меховую шапку.

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956, 0+), Эльдар Рязанов

Леночка из фильма «Карнавальная ночь» запомнилась зрителям благодаря знаменитой сцене с песней «Пять минут» и прекрасному платью в горошек. Такое платье можно найти и на «Авито» в Омске.

Фото: Кадр из фильма «Летучая мышь» (1978, 6+), Ян Фрид

Розалинда из фильма «Летучая мышь» — воплощение шарма и изящества. Многим зрителям запомнился ее выход после снятия маски. Чтобы воссоздать этот образ, вы можете заказать похожее платье, дополнить его атласными перчатками и изысканными украшениями. Образ мужчины можно повторить с помощью классического смокинга и цилиндра.

Фото: Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975, 0+), Игорь Усов, Геннадий Казанский

«Новогодние приключения Маши и Вити» — это прекрасный источник идей для организации детских праздников! На Авито в Омске вы можете найти потрясающие костюмы для мальчиков и девочек, которые сделают вашего ребенка настоящей звездой на любом торжестве.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы» (1975, 6+), Эльдар Рязанов

Образ главной героини фильма «Ирония судьбы» запомнится надолго. Красивое платье можно приобрести на сайте объявлений «Авито» в Омске. Чтобы выглядеть еще привлекательнее, можно добавить в образ колье.

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#Ольга Скворцова#Мода#Омск#Новый год#Авито#Модные образы#Костюмы
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