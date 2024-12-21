В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов

Аленушка из фильма «Чародеи» — воплощение изысканного зимнего стиля. В одной из сцен она предстает зрителю в белоснежной меховой шубе и шапке. Для тех, кто хочет повторить ее образ, на «Авито» в Омске можно найти шубу и меховую шапку.