В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов

Posted 21 декабря, 09:07
Published 21 декабря, 09:07
Modified 21 декабря, 09:09
Updated 21 декабря, 09:09
Аналитики «Авито» в преддверии Нового года поделились с Городом55 подборкой самых знаменитых образов советского кинематографа, которые можно найти в Омске.
Аленушка из фильма «Чародеи» — воплощение изысканного зимнего стиля. В одной из сцен она предстает зрителю в белоснежной меховой шубе и шапке. Для тех, кто хочет повторить ее образ, на «Авито» в Омске можно найти шубу и меховую шапку.
Леночка из фильма «Карнавальная ночь» запомнилась зрителям благодаря знаменитой сцене с песней «Пять минут» и прекрасному платью в горошек. Такое платье можно найти и на «Авито» в Омске.
Розалинда из фильма «Летучая мышь» — воплощение шарма и изящества. Многим зрителям запомнился ее выход после снятия маски. Чтобы воссоздать этот образ, вы можете заказать похожее платье, дополнить его атласными перчатками и изысканными украшениями. Образ мужчины можно повторить с помощью классического смокинга и цилиндра.
«Новогодние приключения Маши и Вити» — это прекрасный источник идей для организации детских праздников! На Авито в Омске вы можете найти потрясающие костюмы для мальчиков и девочек, которые сделают вашего ребенка настоящей звездой на любом торжестве.
Образ главной героини фильма «Ирония судьбы» запомнится надолго. Красивое платье можно приобрести на сайте объявлений «Авито» в Омске. Чтобы выглядеть еще привлекательнее, можно добавить в образ колье.