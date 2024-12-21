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Posted 21 декабря, 05:15

Published 21 декабря, 05:15

Modified 21 декабря, 06:13

Updated 21 декабря, 06:13

Иллюстрация

Сладкий бизнес. Под Омском за 23 млн рублей выставили на продажу кондитерскую фабрику

21 декабря 2024, 05:15
Фото: 1MI. Иллюстрация

Под Омском за 23 млн выставили на продажу кондитерское производство

Цех находится в поселке Иртышский. Бизнес продают в связи с отъездом.

В поселке Иртышский Омского района выставили на продажу кондитерское производство. Общая площадь помещений составляет 909 квадратных метров, а всей территории — 3606 квадратных метров. Цена бизнеса — 23 млн рублей. Собственник указал, что продает цех в связи с отъездом.

«Полный комплект производственного оборудования. Штат сотрудников. Заменены полностью системы электроснабжения и теплоснабжения, установлена система видеонаблюдения. Есть помещение под магазин 52 м²», — говорится в объявлении.

По данным Rusprofile, бизнес принадлежит ООО «Максимум». Фирма работает с 2017 года. Руководителем и учредителем является Оксана Салмина. В прошлом году выручка организации составила 17 млн рублей, прибыль — 2,5 млн рублей.

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Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на улице Малиновского, 14 и 14а выставили на торги два недостроенных 9-этажных дома. Начальная цена аукциона — 1,636 млн рублей.

В Омске за 1,6 млн пустят с молотка две недостроенных 9-этажки
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Кондитерская фабрика#Оборудование
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