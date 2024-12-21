Сладкий бизнес. Под Омском за 23 млн рублей выставили на продажу кондитерскую фабрику

В поселке Иртышский Омского района выставили на продажу кондитерское производство. Общая площадь помещений составляет 909 квадратных метров, а всей территории — 3606 квадратных метров. Цена бизнеса — 23 млн рублей. Собственник указал, что продает цех в связи с отъездом.