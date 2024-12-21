Сладкий бизнес. Под Омском за 23 млн рублей выставили на продажу кондитерскую фабрику

Posted 21 декабря, 05:15
Published 21 декабря, 05:15
Modified 21 декабря, 06:13
Updated 21 декабря, 06:13
В поселке Иртышский Омского района выставили на продажу кондитерское производство. Общая площадь помещений составляет 909 квадратных метров, а всей территории — 3606 квадратных метров. Цена бизнеса — 23 млн рублей. Собственник указал, что продает цех в связи с отъездом.
«Полный комплект производственного оборудования. Штат сотрудников. Заменены полностью системы электроснабжения и теплоснабжения, установлена система видеонаблюдения. Есть помещение под магазин 52 м²», — говорится в объявлении.
По данным Rusprofile, бизнес принадлежит ООО «Максимум». Фирма работает с 2017 года. Руководителем и учредителем является Оксана Салмина. В прошлом году выручка организации составила 17 млн рублей, прибыль — 2,5 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на улице Малиновского, 14 и 14а выставили на торги два недостроенных 9-этажных дома. Начальная цена аукциона — 1,636 млн рублей.