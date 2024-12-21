Погрязли в каше из грязи и снега: омичи жалуются на нечищеные дороги

В омских пабликах появилось большое количество жалоб на нечищенные дороги. Напомним, 20 декабря на город обрушился сильный снегопад. Утром и вечером на дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.