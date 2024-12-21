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Posted 21 декабря, 09:58

Published 21 декабря, 09:58

Modified 21 декабря, 10:05

Updated 21 декабря, 10:05

Погрязли в каше из грязи и снега: омичи жалуются на нечищеные дороги

Погрязли в каше из грязи и снега: омичи жалуются на нечищеные дороги

21 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI.
Накануне на город обрушился снегопад.

В омских пабликах появилось большое количество жалоб на нечищенные дороги. Напомним, 20 декабря на город обрушился сильный снегопад. Утром и вечером на дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Так, в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.», омичка Алина написала, что за сезон дорожные рабочие ни разу не чистили улицу Тюленина.

«Там уже одна полоса вместо двух встречных!» — встревожена жительница.

Также омичи пожаловались на плохую очистку от снега моста у Телецентра. По словам местных жителей, особенно сильно засыпало полосу из Нефтяников.

В мэрии на недовольство омичей ответили, что информацию о состоянии городских дорог после обильных осадков передали в дорожную службу. Обо всех результатах в городской администрации смогут проинформировать горожан не позднее 28 декабря.

«Департаментом строительства в адрес подрядной организации направлено уведомление о необходимости своевременной очистки моста и подходов к нему от снежных заносов и наледи», — добавили в мэрии.
Омичи пожаловались на плохую уборку города после снегопада
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#Ольга Скворцова#Общество#Дороги#Снегопад#Омск#Мост#УДХБ#Омские дороги
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