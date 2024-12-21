Погрязли в каше из грязи и снега: омичи жалуются на нечищеные дороги

Posted 21 декабря, 09:58
Published 21 декабря, 09:58
Modified 21 декабря, 10:05
Updated 21 декабря, 10:05
В омских пабликах появилось большое количество жалоб на нечищенные дороги. Напомним, 20 декабря на город обрушился сильный снегопад. Утром и вечером на дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.
Так, в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.», омичка Алина написала, что за сезон дорожные рабочие ни разу не чистили улицу Тюленина.
«Там уже одна полоса вместо двух встречных!» — встревожена жительница.
Также омичи пожаловались на плохую очистку от снега моста у Телецентра. По словам местных жителей, особенно сильно засыпало полосу из Нефтяников.
В мэрии на недовольство омичей ответили, что информацию о состоянии городских дорог после обильных осадков передали в дорожную службу. Обо всех результатах в городской администрации смогут проинформировать горожан не позднее 28 декабря.
«Департаментом строительства в адрес подрядной организации направлено уведомление о необходимости своевременной очистки моста и подходов к нему от снежных заносов и наледи», — добавили в мэрии.