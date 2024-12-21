Омский «Авангард» продлил контракт с травмированным Ткачевым

Отмечается, что восстановление Ткачева проходит успешно. Напомним, что форвард получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор точно неизвестно, но предполагается, что это произойдет в начале следующего года.