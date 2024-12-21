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Posted 21 декабря, 12:05

Published 21 декабря, 12:05

Modified 21 декабря, 12:05

Updated 21 декабря, 12:05

Омский «Авангард» продлил контракт с травмированным Ткачевым

Омский «Авангард» продлил контракт с травмированным Ткачевым

21 декабря 2024, 12:05
Фото: ХК «Авангард».
Нападающий согласился на существенное изменение условий контракта.

Стало известно о том, что омский хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым до конца сезона 2029-2030. Гендиректор «ястребов» Герман Чистяков рассказал, что клуб находится в процессе перестройки основного состава.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым до конца сезона 2029–2030. Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков отметил, что клуб находится в процессе перестройки основного состава и что результаты уже начинают проявляться.

«Авангард» на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит. Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость», — сообщи Чистяков.

Отмечается, что восстановление Ткачева проходит успешно. Напомним, что форвард получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор точно неизвестно, но предполагается, что это произойдет в начале следующего года.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Травма#Герман Чистяков#Владимир Ткачёв
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