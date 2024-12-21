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Posted 21 декабря, 05:26

Published 21 декабря, 05:26

Modified 21 декабря, 06:12

Updated 21 декабря, 06:12

Началось зимнее солнцестояние: что омичам нельзя делать 21 декабря

Началось зимнее солнцестояние: что омичам нельзя делать 21 декабря

21 декабря 2024, 05:26
Фото: 1MI.
Вопреки устоявшемуся мнению, длится этот период не один день, а несколько.

Как рассказал Городу55 директор омского планетария Владимир Крупко, в этом году солнцестояние будет идти с 19 по 23 декабря. В этот момент, при наблюдении с Земли, Солнце, двигаясь по своему годовому пути, отклонится на максимальное угловое расстояние к югу от небесного экватора. Это произойдет всего на миг, а затем оно начнет снова к нему приближаться.

«Солнцестояние 21 декабря в 12:20 по Москве. С 19 по 23 декабря — самый короткий день в году», — рассказал Крупко.

Напомним, что зимнее солнцестояние отмечает начало природной, астрономической, зимы. Далее каждые сутки день будет прибывать.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

С древних времен вокруг важных праздников сформировались свои запреты. Так, с днем зимнего солнцестояния связаны следующие:

  • нельзя грустить, иначе весь предстоящий год будет грустным;
  • нельзя ссориться;
  • не стоит убираться и заниматься тяжелым трудом, иначе весь год пройдет так же. Всю уборку нужно было закончить накануне;
  • нельзя обижать других. Потом обидят тебя;
  • не стоит распускать волосы. Девушкам запрещалось это делать, чтобы не потерять женское счастье;
  • не рекомендуется быть одному. Иначе весь год пройдет в одиночестве.

Приметы на 21 декабря

Кроме того, важные праздники всегда сопровождались наблюдениями за погодой. В день зимнего солнцестояния тоже существуют свои приметы:

  • иней обещал хороший урожай на предстоящий год;
  • ясная и звездная ночь — к урожаю;
  • теплая погода предвещала удачу в скотоводстве;
  • скот в этот день спокоен — год будет благополучным;
  • если ветер дует с разных сторон, закрома будут полными.
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#Ольга Скворцова#Омск#Россия#Планетарий#Астрономия#Владимир Крупко#Природа#Традиции#Декабрь#День
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