Началось зимнее солнцестояние: что омичам нельзя делать 21 декабря

Posted 21 декабря, 05:26
Published 21 декабря, 05:26
Modified 21 декабря, 06:12
Updated 21 декабря, 06:12
Как рассказал Городу55 директор омского планетария Владимир Крупко, в этом году солнцестояние будет идти с 19 по 23 декабря. В этот момент, при наблюдении с Земли, Солнце, двигаясь по своему годовому пути, отклонится на максимальное угловое расстояние к югу от небесного экватора. Это произойдет всего на миг, а затем оно начнет снова к нему приближаться.
«Солнцестояние 21 декабря в 12:20 по Москве. С 19 по 23 декабря — самый короткий день в году», — рассказал Крупко.
Напомним, что зимнее солнцестояние отмечает начало природной, астрономической, зимы. Далее каждые сутки день будет прибывать.
С древних времен вокруг важных праздников сформировались свои запреты. Так, с днем зимнего солнцестояния связаны следующие:
Кроме того, важные праздники всегда сопровождались наблюдениями за погодой. В день зимнего солнцестояния тоже существуют свои приметы: