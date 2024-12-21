Началось зимнее солнцестояние: что омичам нельзя делать 21 декабря

Как рассказал Городу55 директор омского планетария Владимир Крупко, в этом году солнцестояние будет идти с 19 по 23 декабря. В этот момент, при наблюдении с Земли, Солнце, двигаясь по своему годовому пути, отклонится на максимальное угловое расстояние к югу от небесного экватора. Это произойдет всего на миг, а затем оно начнет снова к нему приближаться.