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Posted 21 декабря, 04:04

Published 21 декабря, 04:04

Modified 21 декабря, 06:17

Updated 21 декабря, 06:17

Синоптики спрогнозировали неоднозначную погоду в Омске в конце декабря

Какая погода будет в Омске в конце декабря? Прогноз синоптиков

21 декабря 2024, 04:04
Фото: 1MI.

Синоптики спрогнозировали неоднозначную погоду в Омске в конце декабря

Смотрим, какие сюрпризы преподнесет нам погода.

Как передает сервис визуализации Ventusky, в конце декабря в Омской области будет нестабильная погода. Предновогодняя неделя начнется с похолодания до -14… -19 градусов. 24 и 25 декабря омичам прогнозируют -10… -16 градусов, 26 и 27 декабря днем будет немного потеплее — в пределах -7… -9 градусов.

Фото: Ventusky

С 28 декабря и вплоть до 30 декабря температура воздуха сохранится от -10 до -15 градусов, возможны осадки. Но уже 31 декабря потеплеет до -5 градусов. Также в этот день обещают снегопад. В ночь на 1 января осадки прекратятся и начнет холодать — столбик термометра опустится до -16 градусов в городе. В отдельных районах области будет до -28 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Температура#Осадки#Прогноз#Холод#Декабрь
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