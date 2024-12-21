Какая погода будет в Омске в конце декабря? Прогноз синоптиков

Posted 21 декабря, 04:04
Published 21 декабря, 04:04
Modified 21 декабря, 06:17
Updated 21 декабря, 06:17
Как передает сервис визуализации Ventusky, в конце декабря в Омской области будет нестабильная погода. Предновогодняя неделя начнется с похолодания до -14… -19 градусов. 24 и 25 декабря омичам прогнозируют -10… -16 градусов, 26 и 27 декабря днем будет немного потеплее — в пределах -7… -9 градусов.
С 28 декабря и вплоть до 30 декабря температура воздуха сохранится от -10 до -15 градусов, возможны осадки. Но уже 31 декабря потеплеет до -5 градусов. Также в этот день обещают снегопад. В ночь на 1 января осадки прекратятся и начнет холодать — столбик термометра опустится до -16 градусов в городе. В отдельных районах области будет до -28 градусов.