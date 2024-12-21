Какая погода будет в Омске в конце декабря? Прогноз синоптиков

С 28 декабря и вплоть до 30 декабря температура воздуха сохранится от -10 до -15 градусов, возможны осадки. Но уже 31 декабря потеплеет до -5 градусов. Также в этот день обещают снегопад. В ночь на 1 января осадки прекратятся и начнет холодать — столбик термометра опустится до -16 градусов в городе. В отдельных районах области будет до -28 градусов.