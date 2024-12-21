Искали 48 лет. Омский пенсионер оказался жестоким убийцей

Благодаря использованию современных методов судебно-дактилоскопической экспертизы удалось раскрыть ужасное преступление, совершенное еще 48 лет назад. В ноябре 1976 года на улице Ферганской в Москве неизвестный напал на 62-летнюю женщину, задушил ее, украл аппаратуру, кожаный чемодан, хрустальную посуду и скрылся.