Искали 48 лет. Омский пенсионер оказался жестоким убийцей

Posted 21 декабря, 09:27
Published 21 декабря, 09:27
Modified 21 декабря, 09:30
Updated 21 декабря, 09:30
Благодаря использованию современных методов судебно-дактилоскопической экспертизы удалось раскрыть ужасное преступление, совершенное еще 48 лет назад. В ноябре 1976 года на улице Ферганской в Москве неизвестный напал на 62-летнюю женщину, задушил ее, украл аппаратуру, кожаный чемодан, хрустальную посуду и скрылся.
Правоохранители смогли установить личность подозреваемого только в декабре 2024 года. Им оказался 76-летний ранее судимый мужчина. Его задержали в Омске. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что изъятые на месте преступления следы пальцев рук совпадают с отпечатками задержанного.
Следователи расследуют уголовное дело по статье 102 УК РСФСР. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.