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Posted 21 декабря, 09:27

Published 21 декабря, 09:27

Modified 21 декабря, 09:30

Updated 21 декабря, 09:30

В Омске спустя 48 лет задержали жестокого убийцу

Искали 48 лет. Омский пенсионер оказался жестоким убийцей

21 декабря 2024, 09:27
Фото: 1MI.

В Омске спустя 48 лет задержали жестокого убийцу

Еще в прошлом веке он убил пожилую москвичку.

Благодаря использованию современных методов судебно-дактилоскопической экспертизы удалось раскрыть ужасное преступление, совершенное еще 48 лет назад. В ноябре 1976 года на улице Ферганской в Москве неизвестный напал на 62-летнюю женщину, задушил ее, украл аппаратуру, кожаный чемодан, хрустальную посуду и скрылся.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого только в декабре 2024 года. Им оказался 76-летний ранее судимый мужчина. Его задержали в Омске. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что изъятые на месте преступления следы пальцев рук совпадают с отпечатками задержанного.

Следователи расследуют уголовное дело по статье 102 УК РСФСР. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Преступление#Омск#Убийство#Москва#Уголовное дело#Правоохранительные органы
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