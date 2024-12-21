Ефимов сообщил о редевелопменте еще одного участка в Москве по программе КРТ

На этой территории планируется построить 18 610 квадратных метров жилой недвижимости. Речь идет о домах, возводимых для программы реновации и других нужд города. Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Первый этаж жилкомплекса будет отведен под предприятия малого бизнеса: кафе, торговые точки, сервисные мастерские и т. д. Прилегающая территория будет благоустроена. Здесь появятся зоны для отдыха и спорта, а также автодороги. Новое пространство станет частью района с развитой социальной инфраструктурой.