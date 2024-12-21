Ефимов сообщил о редевелопменте еще одного участка в Москве по программе КРТ

Posted 21 декабря, 10:38
Published 21 декабря, 10:38
Modified 21 декабря, 10:38
Updated 21 декабря, 10:38
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов более подробно рассказал о реорганизации площадки. Проект предусматривает создание нового пространства на юго-востоке города, пишет mos.ru. На территории площадью 0,44 гектара построят дома в рамках программы реновации и иных нужд города. Более пяти миллиардов рублей планируется вложить в развитие нового городского пространства.
Участок расположен на улице Симоновский Вал, в шаговой доступности от станции метро «Пролетарская».
На этой территории планируется построить 18 610 квадратных метров жилой недвижимости. Речь идет о домах, возводимых для программы реновации и других нужд города. Такой информацией поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Первый этаж жилкомплекса будет отведен под предприятия малого бизнеса: кафе, торговые точки, сервисные мастерские и т. д. Прилегающая территория будет благоустроена. Здесь появятся зоны для отдыха и спорта, а также автодороги. Новое пространство станет частью района с развитой социальной инфраструктурой.
Обратим внимание, что жилье в рамках программы реновации строится на специально определенных площадках, на месте сноса расселенных домов и на участках, реорганизация которых предусмотрена программой КРТ.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о строительстве жилья по программе реновации в Южнопортовом районе. Площадь квартир в МКД на этом участке в сумме составит 11 300 квадратных метров, что позволит обеспечить жильем около четырехсот жителей столицы. Поскольку квартиры будут передаваться новым владельцам с готовой улучшенной отделкой, москвичи смогут заселиться в них сразу.
Программа КРТ направлена на создание многофункциональных жилкомплексов в черте города. Новые кварталы строятся на месте бывших промзон и участков, которые неэффективно используются. Здесь проектируются автодороги, дома и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице прорабатываются и реализуются 236 проектов КРТ. Суммарная площадь участков для этих целей превышает три тысячи гектаров. Соответствующее поручение ранее дал мэр Москвы Сергей Собянин.