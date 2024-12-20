ВТБ подводит итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы ВТБ «Мир без слез» в 2024 году. Банк передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провел для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.