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Posted 20 декабря, 09:00

Published 20 декабря, 09:00

Modified 20 декабря, 09:02

Updated 20 декабря, 09:02

ВТБ подводит итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

ВТБ подводит итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

20 декабря 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.
В 2024 году программа «Мир без слез» охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана. 19 больниц получили новое медицинское оборудование.

ВТБ впервые организовал проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями «Спокойной ночи малыши».

«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ „Мир без слёз“ растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы ВТБ «Мир без слез» в 2024 году. Банк передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провел для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.

«Наш центр впервые в этом году принимает участие в программе „Мир без слез“. Полученное по программе оборудование повышает качество оказания медицинской помощи, сокращает сроки диагностики и постановки диагноза и создает комфортные условия для лечебного процесса. Забота и эмоциональная поддержка особенно важны для наших маленьких пациентов, и нам кажется, что проведение новогоднего спектакля — это отличный заряд позитива, который им так необходим», — отметил главный врач «ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ» Роман Черемин.

Программе «Мир без слез» в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.

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