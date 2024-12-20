gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 12:25

Published 20 декабря, 12:25

Modified 20 декабря, 15:22

Updated 20 декабря, 15:22

Виталий Хоценко рассказал о завершении рекультивации большой свалки в Омске

Виталий Хоценко рассказал о завершении рекультивации большой свалки в Омске

20 декабря 2024, 12:25
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Работы удалось провести благодаря президентской программе.

В Омске одной крупной мусорной свалкой стало меньше. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска, — написал глава региона. — Полигон рекультивирован благодаря президентской программе „Чистая страна“. Весной здесь будет высажен газон».

В ходе рекультивации были уложены изолирующие и выравнивающие слои, установлены инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. В общей сложности в оборот удалось вернуть более 62 гектаров земли.

Город55 уже писал о завершении рекультивации мусорных свалок в других округах Омска — Кировском, Центральном и Советском. Эти работы проходили в рамках национального проекта «Экология». Теперь в Омском районе планируется построить новый мусорный полигон.

Из свалки в зеленую лужайку. Омичам показали, что стало с мусорным полигоном в Амуре
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Рекультивация#Виталий Хоценко#Мусорные свалки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика