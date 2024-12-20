Виталий Хоценко рассказал о завершении рекультивации большой свалки в Омске

Posted 20 декабря, 12:25
Published 20 декабря, 12:25
Modified 20 декабря, 15:22
Updated 20 декабря, 15:22
В Омске одной крупной мусорной свалкой стало меньше. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска, — написал глава региона. — Полигон рекультивирован благодаря президентской программе „Чистая страна“. Весной здесь будет высажен газон».
В ходе рекультивации были уложены изолирующие и выравнивающие слои, установлены инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. В общей сложности в оборот удалось вернуть более 62 гектаров земли.
Город55 уже писал о завершении рекультивации мусорных свалок в других округах Омска — Кировском, Центральном и Советском. Эти работы проходили в рамках национального проекта «Экология». Теперь в Омском районе планируется построить новый мусорный полигон.