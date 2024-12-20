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Posted 20 декабря, 06:52

Published 20 декабря, 06:52

Modified 20 декабря, 08:00

Updated 20 декабря, 08:00

В омской «Меге» на месте детского городка откроется новый парк семейного отдыха

В омской «Меге» на месте детского городка откроется новый парк семейного отдыха

20 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI.
Ожидаемое открытие состоится на следующей неделе.

В ТЦ «Мега» на месте детского городка «Чадоград» откроется новый парк семейного отдыха под названием «Фанки Манки». Ожидаемое открытие состоится 29 декабря. Об этом сообщили в официальной группе парка ВКонтакте

Парк обещает стать совершенно новым и обновленным, предлагая множество интересных развлечений для детей и взрослых. Среди новинок: детский сад для малышей, большой лабиринт, автодром с электрокарами площадью более 500 «квадратов», интерактивная батутная арена с аттракционами, веревочный экстрим-парк и игровая зона с полосой препятствий. Также заработают развлекательные аппараты с призами и две комнаты для детских дней рождения.

Отмечается, что города профессий не будет, вместо него добавятся современные зоны для игр и развлечения. Каждая игровая площадка оплачивается отдельно, цены на них пока не установлены. Кроме того, в «Фанки Манки» можно будет перекусить. А для тех, кто оставил старые карты «Чадограда», баланс сохранится.

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#Диана Рязанцева#Омск#Детский сад#Развлечения#Мега#Парк семейного отдыха#Лабиринт#Игровая зона#Веревочный парк#Дни рождения
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