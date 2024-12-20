В омской «Меге» на месте детского городка откроется новый парк семейного отдыха

Отмечается, что города профессий не будет, вместо него добавятся современные зоны для игр и развлечения. Каждая игровая площадка оплачивается отдельно, цены на них пока не установлены. Кроме того, в «Фанки Манки» можно будет перекусить. А для тех, кто оставил старые карты «Чадограда», баланс сохранится.