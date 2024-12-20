В омской «Меге» на месте детского городка откроется новый парк семейного отдыха

Posted 20 декабря, 06:52
Published 20 декабря, 06:52
Modified 20 декабря, 08:00
Updated 20 декабря, 08:00
В ТЦ «Мега» на месте детского городка «Чадоград» откроется новый парк семейного отдыха под названием «Фанки Манки». Ожидаемое открытие состоится 29 декабря. Об этом сообщили в официальной группе парка ВКонтакте
Парк обещает стать совершенно новым и обновленным, предлагая множество интересных развлечений для детей и взрослых. Среди новинок: детский сад для малышей, большой лабиринт, автодром с электрокарами площадью более 500 «квадратов», интерактивная батутная арена с аттракционами, веревочный экстрим-парк и игровая зона с полосой препятствий. Также заработают развлекательные аппараты с призами и две комнаты для детских дней рождения.
Отмечается, что города профессий не будет, вместо него добавятся современные зоны для игр и развлечения. Каждая игровая площадка оплачивается отдельно, цены на них пока не установлены. Кроме того, в «Фанки Манки» можно будет перекусить. А для тех, кто оставил старые карты «Чадограда», баланс сохранится.