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Posted 20 декабря, 15:19

Published 20 декабря, 15:19

Modified 20 декабря, 15:21

Updated 20 декабря, 15:21

Иллюстрация

В Омске за 1,6 млн пустят с молотка две недостроенных 9-этажки

20 декабря 2024, 15:19
Фото: 1MI. Иллюстрация
Объекты незавершенного строительства находятся на улице Малиновского. Степень их готовности оценили в 10%.

В Омске на улице Малиновского, 14 и 14а выставили на торги два недостроенных 9-этажных дома. Степень готовности каждого из них составляет 10%. Начальная цена аукциона — 1,636 млн рублей.

Собственником зданий указано ООО «Омский комбинат панельного домостроения». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2014 году. Директором является Николай Астахов, учредителями — Галина Безрук и Илья Сидоренко. В прошлом году выручка организации составила 3,2 млн рублей, а прибыль — «минус» 13 млн рублей.

Два недостроя продают с молотка, так как собственник задолжал ФНС 6,8 млн рублей. Аукцион начнется 23 декабря и продлится до 20 января. Шаг торгов равен 35 тысячам рублей.

Отметим, что в середине декабря на улице Малиновского сдали в эксплуатацию проблемную девятиэтажку. Возводить этот дом начали еще в феврале 2009 год.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Строительство#Аукцион#Торги#Многоквартирный дом#Дом
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