В Омске за 1,6 млн пустят с молотка две недостроенных 9-этажки

Posted 20 декабря, 15:19
Published 20 декабря, 15:19
Modified 20 декабря, 15:21
Updated 20 декабря, 15:21
В Омске на улице Малиновского, 14 и 14а выставили на торги два недостроенных 9-этажных дома. Степень готовности каждого из них составляет 10%. Начальная цена аукциона — 1,636 млн рублей.
Собственником зданий указано ООО «Омский комбинат панельного домостроения». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2014 году. Директором является Николай Астахов, учредителями — Галина Безрук и Илья Сидоренко. В прошлом году выручка организации составила 3,2 млн рублей, а прибыль — «минус» 13 млн рублей.
Два недостроя продают с молотка, так как собственник задолжал ФНС 6,8 млн рублей. Аукцион начнется 23 декабря и продлится до 20 января. Шаг торгов равен 35 тысячам рублей.
Отметим, что в середине декабря на улице Малиновского сдали в эксплуатацию проблемную девятиэтажку. Возводить этот дом начали еще в феврале 2009 год.