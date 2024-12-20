В Омск пришел новый застройщик из соседнего Новосибирска

У компании пока нет строительных площадок в городе. Руководители фирмы сейчас рассматривают участки под возведение домов.

В Омске появился новый застройщик — ООО «Перспектива». По данным Rusprofile, фирму зарегистриоовали 17 декабря. Руководителем является Денис Солонников. Учредителями в равных долях значатся Павел и Александр Савельевы, Анна Аксененко, Денис Карелин. Учредители являются совладельцами новосибирской группы компаний «Вира», которая построила в соседнем городе жилые комплексы «Луна», «Грандо», «Матрешкин двор», «Горизонт», «Новые матрешки», «Сподвижники». Один из учредителей Денис Карелин прокоментировал планы на омском рынке недвижимости. «Застройщик создан пока только зарегистрирован на перспективу. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в Омске, смотрим различные земельные участки, но пока не встретили подходящих», — передает слова Карелина издание «СуперОмск». Ранее Город55 рассказывал, что в Омске планируют ввести в эксплуатацию долгострой на 11-й Ремесленной. Дольщики ждали свои квартиры 15 лет. В Омске на 11-й Ремесленной планируют сдать дом, который не могли построить 15 лет Узнать подробнее