В минздраве рассказали о состоянии омичей, отравившихся на загородной базе «Сказка»

Posted 20 декабря, 09:17
Published 20 декабря, 09:17
Modified 20 декабря, 09:19
Updated 20 декабря, 09:19
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов пояснил, в каком состоянии сейчас находятся омичи, «заработавшие» себе кишечную палочку после отдыха на загородной базе «Сказка».
«Хочу успокоить общественность: состояние пациентов не внушает опасений», — сразу сообщил Маркелов.
11 взрослых получают медпомощь в Инфекционной клинической больнице №1, состояние 10 из них оценивается как удовлетворительное. Двое омичей сегодня хотят покинуть стационар и отправиться домой. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.
Юные пострадавшие омичи лежат в детском инфекционном стационаре ГКБ №1 имени Кабанова. Их состояние — удовлетворительное. Все остальные же, а всего в больницы за два дня, напомним, обратились 25 человек, уже разошлись по домам. За ними ведется амбулаторное наблюдение.
Ранее Город55 публиковал перечень нарушений, выявленных в ресторане на базе «Сказки». На ситуацию уже отреагировал руководитель Следкома России Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело.