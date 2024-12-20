gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 09:17

Published 20 декабря, 09:17

Modified 20 декабря, 09:19

Updated 20 декабря, 09:19

В минздраве рассказали о состоянии омичей, отравившихся на загородной базе «Сказка»

В минздраве рассказали о состоянии омичей, отравившихся на загородной базе «Сказка»

20 декабря 2024, 09:17
Фото: 1MI.
Пациентам помогают в Инфекционной клинической больнице №1 и детском инфекционном стационаре ГКБ №1 имени Кабанова.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов пояснил, в каком состоянии сейчас находятся омичи, «заработавшие» себе кишечную палочку после отдыха на загородной базе «Сказка».

«Хочу успокоить общественность: состояние пациентов не внушает опасений», — сразу сообщил Маркелов.

11 взрослых получают медпомощь в Инфекционной клинической больнице №1, состояние 10 из них оценивается как удовлетворительное. Двое омичей сегодня хотят покинуть стационар и отправиться домой. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.

Юные пострадавшие омичи лежат в детском инфекционном стационаре ГКБ №1 имени Кабанова. Их состояние — удовлетворительное. Все остальные же, а всего в больницы за два дня, напомним, обратились 25 человек, уже разошлись по домам. За ними ведется амбулаторное наблюдение.

Ранее Город55 публиковал перечень нарушений, выявленных в ресторане на базе «Сказки». На ситуацию уже отреагировал руководитель Следкома России Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравления омичей в «Сказке»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Минздрав#Больница#Отравление#Новости#Кишечная палочка#Кишечные заболевания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика