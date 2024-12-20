В минздраве рассказали о состоянии омичей, отравившихся на загородной базе «Сказка»

Юные пострадавшие омичи лежат в детском инфекционном стационаре ГКБ №1 имени Кабанова. Их состояние — удовлетворительное. Все остальные же, а всего в больницы за два дня, напомним, обратились 25 человек, уже разошлись по домам. За ними ведется амбулаторное наблюдение.