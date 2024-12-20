У кого больше? В каком российском городе поставили самую высокую новогоднюю ель

У нас получилась вот такая карта. Оказалось, что в Омске одна из самых маленьких елок. Также в Волгограде, Тагиле и Петрозаводске зеленые красавицы всего по 18 метров. А самая большая в России елка установлена в Красноярске — целых 55 метров!