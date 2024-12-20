У кого больше? В каком российском городе поставили самую высокую новогоднюю ель

Posted 20 декабря, 10:25
Published 20 декабря, 10:25
Modified 20 декабря, 21:30
Updated 20 декабря, 21:30
В этом году главную елку Омска наряжают в Омской крепости. Вот только новогоднее дерево высотой всего 15 метров. Оказалось, что в других городах России есть елки намного больше. Подробнее об этом рассказывает Город55.
У нас получилась вот такая карта. Оказалось, что в Омске одна из самых маленьких елок. Также в Волгограде, Тагиле и Петрозаводске зеленые красавицы всего по 18 метров. А самая большая в России елка установлена в Красноярске — целых 55 метров!
Второе место из городов, по которым у нас оказались данные, заняла Казань, где елка достигла 35 метров, третье — Белгород с елкой в 32 метра.