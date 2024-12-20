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Posted 20 декабря, 10:25

Published 20 декабря, 10:25

Modified 20 декабря, 21:30

Updated 20 декабря, 21:30

Елка Омска оказалась одним из самых низких новогодних деревьев России

У кого больше? В каком российском городе поставили самую высокую новогоднюю ель

20 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI.

Елка Омска оказалась одним из самых низких новогодних деревьев России

Сравниваем, где зеленые красавицы оказались в этом году самыми высокими и самыми крошечными.

В этом году главную елку Омска наряжают в Омской крепости. Вот только новогоднее дерево высотой всего 15 метров. Оказалось, что в других городах России есть елки намного больше. Подробнее об этом рассказывает Город55.

У нас получилась вот такая карта. Оказалось, что в Омске одна из самых маленьких елок. Также в Волгограде, Тагиле и Петрозаводске зеленые красавицы всего по 18 метров. А самая большая в России елка установлена в Красноярске — целых 55 метров!

Фото: gorod55.ru

Второе место из городов, по которым у нас оказались данные, заняла Казань, где елка достигла 35 метров, третье — Белгород с елкой в 32 метра.

Достаточно ли Омску 15-метровой елки?
Проголосовало: 27 чел.
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#Ольга Скворцова#Опросы#Омск#Рейтинг#Россия#Москва#Волгоград#Красноярск#Российские города
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