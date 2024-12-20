Старинные поселения на севере Омской области обеспечили доступом к 4G-интернету

Posted 20 декабря, 10:19
Published 20 декабря, 10:19
Modified 20 декабря, 10:21
Updated 20 декабря, 10:21
Благодаря российскому оператору мобильной связи Т2 в небольших старинных поселениях на севере Омской области появились стабильная голосовая связь и скоростной интернет. Теперь жителям стали доступны государственные цифровые сервисы, общение в соцсетях и мессенджерах, а также онлайн-просмотр фильмов в HD-качестве.
Мобильная связь появилась у жителей пяти сел и деревень Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Покрытием в стандартах 2G/4G снабдили, в частности, деревню Слободу, образованную еще в 17 веке, с населением 300 человек. Около 300 жителей деревни Утузы, упоминания о которой встречаются с 1703 года, тоже смогут выходить в Сеть. Провели мобильную связь и в села Никольск, деревни Бобровка и Ураш.
«Покрытие Т2 приближается в Омской области к 100%. Мы продолжаем обеспечивать связью отдаленные и малонаселенные деревни. Как показывает практика, жители сельской местности становятся чуть ли не самыми активными пользователями интернета в регионе. Связь там очень востребована, поэтому для нас очень важно дойти до каждого уголка области», — рассказал директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин.
В 2024 году оператор впервые зашел в 26 населенных пунктов, что позволило работать, учиться онлайн и пользоваться «Госуслугами» 15 тысячам человек.