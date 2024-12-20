gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:19

Published 20 декабря, 10:19

Modified 20 декабря, 10:21

Updated 20 декабря, 10:21

Старинные поселения на севере Омской области обеспечили доступом к 4G-интернету

Старинные поселения на севере Омской области обеспечили доступом к 4G-интернету

20 декабря 2024, 10:19
Фото: Т2.
Качественной мобильной связью снабдили пять сел и деревень в Тарском, Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.

Благодаря российскому оператору мобильной связи Т2 в небольших старинных поселениях на севере Омской области появились стабильная голосовая связь и скоростной интернет. Теперь жителям стали доступны государственные цифровые сервисы, общение в соцсетях и мессенджерах, а также онлайн-просмотр фильмов в HD-качестве.

Мобильная связь появилась у жителей пяти сел и деревень Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Покрытием в стандартах 2G/4G снабдили, в частности, деревню Слободу, образованную еще в 17 веке, с населением 300 человек. Около 300 жителей деревни Утузы, упоминания о которой встречаются с 1703 года, тоже смогут выходить в Сеть. Провели мобильную связь и в села Никольск, деревни Бобровка и Ураш.

«Покрытие Т2 приближается в Омской области к 100%. Мы продолжаем обеспечивать связью отдаленные и малонаселенные деревни. Как показывает практика, жители сельской местности становятся чуть ли не самыми активными пользователями интернета в регионе. Связь там очень востребована, поэтому для нас очень важно дойти до каждого уголка области», — рассказал директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин.

В 2024 году оператор впервые зашел в 26 населенных пунктов, что позволило работать, учиться онлайн и пользоваться «Госуслугами» 15 тысячам человек.

На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Социальные сети#Новости#Тевризский район#Тарский район#Знаменский район#Усть-Ишимский район#Мобильная связь#Мессенджеры#Т2#4G
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика