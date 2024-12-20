Старинные поселения на севере Омской области обеспечили доступом к 4G-интернету

Мобильная связь появилась у жителей пяти сел и деревень Усть-Ишимского, Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Покрытием в стандартах 2G/4G снабдили, в частности, деревню Слободу, образованную еще в 17 веке, с населением 300 человек. Около 300 жителей деревни Утузы, упоминания о которой встречаются с 1703 года, тоже смогут выходить в Сеть. Провели мобильную связь и в села Никольск, деревни Бобровка и Ураш.