Школа № 123 и Пермская ЦБК продолжают вести проект осознанного выбора профессии

ПЦБК выступает ключевым социальным партнёром школы № 123. В образовательном учреждении функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, который поддерживается этой компанией. Здесь детям доступны дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, а также выездные мероприятия профессиональной направленности и знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.