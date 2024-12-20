Школа № 123 и Пермская ЦБК продолжают вести проект осознанного выбора профессии

Posted 20 декабря, 09:37
Published 20 декабря, 09:37
Modified 20 декабря, 09:37
Updated 20 декабря, 09:37
Также компания вносит свой вклад в реализацию концепции школы осознанного выбора, оказывая помощь учащимся в их будущем профессиональном самоопределении, пишет properm.ru.
Недавно благодаря поддержке федеральных и краевых властей в школе провели капитальный ремонт. В процессе обновления были модернизированы все инженерные коммуникации, обновлены фасад, крыша и внутренние помещения, а также созданы центр детских инициатив и специализированные пространства для кадетов.
18 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с результатами ремонта во время рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона посетил обновленные учебные аудитории, пообщался с учениками и рекомендовал старшеклассникам рассмотреть ПЦБК как возможное место работы в перспективе.
ПЦБК выступает ключевым социальным партнёром школы № 123. В образовательном учреждении функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, который поддерживается этой компанией. Здесь детям доступны дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, а также выездные мероприятия профессиональной направленности и знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, ПЦБК совместно с пермским отделением Российского союза боевых искусств инициировала молодёжное спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта дети имеют возможность заниматься такими видами спорта, как самбо, дзюдо, прикладной рукопашный бой, кикбоксинг, спортивная акробатика, хоккей, лёгкая атлетика и лыжи, абсолютно бесплатно.
Компания также активно продвигает патриотическое воспитание: в школе открыты четыре кадетских класса, в которых проходят дополнительные занятия по физической подготовке и начальной военной подготовке, а также тренировки в бассейне и уроки мужества.