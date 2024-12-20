Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года: главное

Posted 20 декабря, 08:28
Published 20 декабря, 08:28
Modified 20 декабря, 08:30
Updated 20 декабря, 08:30
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин подвел итоги 2024 года на традиционной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Президент рассказал о состоянии экономики, дружеских связях России и Китая, положении в Сирии и льготной ипотеке, высказал свое мнение о проблеме мигрантов, телефонных мошенниках и будущем Украины.
По словам Путина, экономическая ситуация в стране находится в устойчивом состоянии. Безработица сейчас находится на рекордно низком уровне, достигая всего 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%.
Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы. Рост экономики может быть 3,9% и даже 4%. За два года рост экономики составил около 8%» — заявил президент.
Президент назвал пять субъектов РФ, в которых жители чаще всего задают вопросы о росте цен. В рейтинг вошли пять регионов: Камчатский край, Сахалинская область, Калининградская область, Хабаровский край и Иркутская область.
«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров», — сказал Путин.
Когда речь зашла об этой теме, Путин сообщил, что ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта каждый день.
«Российские бойцы, которые находятся в зоне СВО, каждый день возвращают территорию квадратными километрами. Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые были обозначены в начале СВО. Ребята действуют постоянно, возможности вооруженных сил возрастают. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек», — добавил президент.
На вопрос о том, как обстоят дела в Курской области, Владимир Путин ответил, что сейчас на территории региона идут активные боевые действия, и он не видит никакого смысла в заходе Украины на эти земли.
«Российские военные прямо сейчас выбивают противника из Курской области, бои серьезные. При этом военного смысла нет никакого, заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, держаться сейчас там, бросать туда свои лучшие штурмовые группы. Тем не менее это происходит. Мы совершенно точно их выбьем оттуда. По-другому быть не может», — заявил президент.
Владимир Путин также добавил, что после окончания военных действий регион будут активно восстанавливать, на это подготовлены миллиарды рублей.
«Все будет восстановлено, в этом не может быть сомнений. Будем восстанавливать и коммунальную сеть, и инфраструктуру, и объекты социального назначения. Будем восстанавливать клубы и, конечно, жилье. Будут даваться сертификаты на восстановление жилья, тем, кто хочет переехать, будем помогать. Уже сейчас на эти цели выделено 108 млрд рублей», — добавил Путин.
Президент сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» представляет собой передовое оружие, использующее достижения в области оборонных технологий. Как сказал Путин, вся система создания нового оружия основывается на уже существующих разработках, но «Орешник» стал настоящим шагом вперед, воплотив в себе новейшие достижения.
Говоря о боевых возможностях «Орешника», он подчеркнул, что ракеты системы могут быстро развести боевые блоки, что делает их практически невозможными для перехвата.
Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам главы государства, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности.
«Это экологическая беда. К субботе море должно утихнуть и можно будет заняться восстановлением берега. Почти 40% топлива вытекло из судов, часть танкеров подтоплено, и мы уже сейчас должны думать о том, что будем делать в мае, как будем поднимать их», — заявил Путин.
По словам президента, в стране не хватает сотни тысяч рабочих рук. Несмотря на это, безработицы в России сейчас почти нет. Владимир Путин сообщил, что нужно создавать в рамках МВД отдельное подразделение по вопросам миграции.
«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Надо, чтобы не ущемлялись люди, которые приезжают в Россию, но и чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. Необходимо готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования», — отметил Путин.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Омской области запретят работать иностранцам. Ограничение коснется сфер здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг.
Путин высказался и о демографический ситуации в стране. По его словам, рост демографии в России упал до 1,41%.
«В советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости, уровень рождаемости — это количество детей на одну женщину. Сейчас, к сожалению, рост демографии в России упал. Чтобы население росло, нам нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны».
Владимир Путин также обратил внимание на работу детских пособий в стране.
«Единое пособие для семей с детьми в России действует эффективно. Его получают свыше 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин. Материнский капитал — это уникальное изобретение, которого нет нигде в мире», — добавил президент.
Что касается ипотеки: президент выступил с резкой критикой банков, которые ограничивают выдачу семейной ипотеки и применяют комбинированные проценты
Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов. Все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги», — отметил президент.
Помимо семейной ипотеки, Путин отметил важность сохранения других льготных программ. Так, он поручил сохранить IT-ипотеку, несмотря на ее ограниченное влияние на бюджет, а также подчеркнул ключевую роль сельской ипотеки для развития жилищного строительства в регионах.
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