«Промомед» сообщил о появлении на рынке нового отечественного препарата от ожирения

Posted 20 декабря, 07:35
Published 20 декабря, 07:35
Modified 20 декабря, 07:35
Updated 20 декабря, 07:35
Стоимость лечения новым препаратом будет примерно на 30% ниже, чем терапия российскими аналогами, пишет rosbalt.ru.
Действие препарата «Велгия» направлено не только на снижение веса, но и на устранение нарушений, которые могут привести к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти болезни являются одними из наиболее распространенных причин смертности в стране.
Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов подчеркнул, что обеспечение доступности качественных лекарственных средств для россиян является одним из главных приоритетов компании. Он отметил, что выпуск нового препарата является примером успешного импортозамещения полного цикла: все компоненты, от субстанции до удобной шприц-ручки, производятся на собственных площадках компании.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что около сорока миллионов жителей страны страдают от избыточного веса, который может стать причиной развития различных заболеваний.
Лишний вес представляет серьезную угрозу для здоровья. Пациенты с ожирением в три-четыре раза чаще сталкиваются с гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа, ишемической болезнью сердца и различными видами рака, включая рак груди и кишечника. Ожирение также увеличивает риск преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и приводит к увеличению расходов на лечение сопутствующих заболеваний.
Эксперты в области медицины подчеркивают, что для эффективного решения проблемы ожирения необходим комплексный подход, включающий сбалансированное питание, активный образ жизни и физические упражнения. В случае наличия показаний может быть назначена медикаментозная терапия.