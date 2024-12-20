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Posted 20 декабря, 08:43

Published 20 декабря, 08:43

Modified 20 декабря, 08:45

Updated 20 декабря, 08:45

С начала года в Омской области 57 несовершеннолетних девочек стали мамами

От 14 лет до 51 года. Стало известно, в каком возрасте рожали омички в 2024 году

20 декабря 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney.

С начала года в Омской области 57 несовершеннолетних девочек стали мамами

В региональном минздраве сообщили, что в Омской области, начиная с 2022 года, снижается количество родов у несовершеннолетних.

Городу55 стало известно, что за 10 месяцев 2024 года в Омской области приняли 57 родов у несовершеннолетних девушек. Самой юной мамой при этом стала 14-летняя девочка.

«Наблюдается снижение количества родов у несовершеннолетних. В 2022 году — 117 родов, в 2023 году — 98 родов», — пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов в ответе на официальный запрос Города55.

С января по октябрь 2024-го в возрасте до 25 лет родили 2503 женщины. У жительниц Омской области в возрасте с 35 до 39 лет на свет появилось 2694 ребенка, а от 40 лет и старше — 857 детей.

Самой возрастной мамой в 2024 году стала 51-летняя омичка. А у 47-летней женщины родился первый ребенок.

Накануне, кстати, демографическую ситуацию в стране прокомментировал во время прямой линии Владимир Путин. Президент отметил, что на 30% снизилось количество женщин в детородном возрасте.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Дети#Медицина#Роддом#Новости#Роды#Беременность
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