От 14 лет до 51 года. Стало известно, в каком возрасте рожали омички в 2024 году

Posted 20 декабря, 08:43
Published 20 декабря, 08:43
Modified 20 декабря, 08:45
Updated 20 декабря, 08:45
Городу55 стало известно, что за 10 месяцев 2024 года в Омской области приняли 57 родов у несовершеннолетних девушек. Самой юной мамой при этом стала 14-летняя девочка.
«Наблюдается снижение количества родов у несовершеннолетних. В 2022 году — 117 родов, в 2023 году — 98 родов», — пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов в ответе на официальный запрос Города55.
С января по октябрь 2024-го в возрасте до 25 лет родили 2503 женщины. У жительниц Омской области в возрасте с 35 до 39 лет на свет появилось 2694 ребенка, а от 40 лет и старше — 857 детей.
Самой возрастной мамой в 2024 году стала 51-летняя омичка. А у 47-летней женщины родился первый ребенок.
Накануне, кстати, демографическую ситуацию в стране прокомментировал во время прямой линии Владимир Путин. Президент отметил, что на 30% снизилось количество женщин в детородном возрасте.