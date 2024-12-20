gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 14:08

Published 20 декабря, 14:08

Modified 20 декабря, 14:12

Updated 20 декабря, 14:12

Омичи пожаловались на плохую уборку города после снегопада

Омичи пожаловались на плохую уборку города после снегопада

20 декабря 2024, 14:08
Фото: 1MI.
Автолюбителей беспокоит содержание проспекта Карла Маркса в непогоду.

Жалоба на уборку городских улиц появилась в паблике «Голос Омска». Омич рассказал, что проспект Карла Маркса после длительного снегопада находится в плачевном состоянии: дорога засыпана настолько, что не видно даже асфальта.

«УДХБ вы что творите в городе? Маркса, после снегопада, дороги в снегу даже асфальта не видно. И вот оно чудо — летит камаз УДХБ, раскидывая чудо смесь по дороге и прям на сугробы снега! Ковш и щетки подняты! И к вечеру мы наблюдаем картину — „пришла весна здравствуй грязь!“ Уже сырой асфальт и каша дряни, а где снег?! А правильно — он весь на машинах и испарился в воздух! Гениально. А нужно то было всего лишь смести щеткой снег на обочину и вывезти на следующий день!» — жалуется омич.

На обращение ответили в городской администрации, объяснив, что в такую погоду накат формируется быстро даже несмотря на активную работу бригад УДХБ.

«Сегодня стоит теплая погода, но именно в такую погоду быстро формируется накат, а также происходит обледенение асфальта. Надзорные органы внимательно следят за состоянием проезжей части, выдают предписания. Мы понимаем, что существуют неудобства, но безопасность жителей намного важнее. Вместе с этим на омских улицах проводится весь комплекс работ — прометание, снятие наледи, раздвижка снежных масс, вывоз снега. В ночь основные дороги расчистили, работа продолжается», — сообщили в мэрии.

Напомним, что сегодня из-за сильного снегопада утром и вечером на городских дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Стало известно, когда в Омске закончится мощный снегопад
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#УДХБ#Чистка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика