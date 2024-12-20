Омичи пожаловались на плохую уборку города после снегопада

Posted 20 декабря, 14:08
Published 20 декабря, 14:08
Modified 20 декабря, 14:12
Updated 20 декабря, 14:12
Жалоба на уборку городских улиц появилась в паблике «Голос Омска». Омич рассказал, что проспект Карла Маркса после длительного снегопада находится в плачевном состоянии: дорога засыпана настолько, что не видно даже асфальта.
«УДХБ вы что творите в городе? Маркса, после снегопада, дороги в снегу даже асфальта не видно. И вот оно чудо — летит камаз УДХБ, раскидывая чудо смесь по дороге и прям на сугробы снега! Ковш и щетки подняты! И к вечеру мы наблюдаем картину — „пришла весна здравствуй грязь!“ Уже сырой асфальт и каша дряни, а где снег?! А правильно — он весь на машинах и испарился в воздух! Гениально. А нужно то было всего лишь смести щеткой снег на обочину и вывезти на следующий день!» — жалуется омич.
На обращение ответили в городской администрации, объяснив, что в такую погоду накат формируется быстро даже несмотря на активную работу бригад УДХБ.
«Сегодня стоит теплая погода, но именно в такую погоду быстро формируется накат, а также происходит обледенение асфальта. Надзорные органы внимательно следят за состоянием проезжей части, выдают предписания. Мы понимаем, что существуют неудобства, но безопасность жителей намного важнее. Вместе с этим на омских улицах проводится весь комплекс работ — прометание, снятие наледи, раздвижка снежных масс, вывоз снега. В ночь основные дороги расчистили, работа продолжается», — сообщили в мэрии.
Напомним, что сегодня из-за сильного снегопада утром и вечером на городских дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.