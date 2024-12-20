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Posted 20 декабря, 10:40

Published 20 декабря, 10:40

Modified 20 декабря, 10:42

Updated 20 декабря, 10:42

Иллюстрация

Может убить. Омичей предупредили об опасных рыбных консервах в магазинах

20 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омичей предупредили об опасных шпротах, которые вызывают ботулизм

Роспотребнадзор сейчас занят поисками недоброкачественной партии на прилавках магазинов, чтобы изъять продукцию.

В омском Роспотребнадзоре сегодня, 20 декабря, сообщили о некачественной партии рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки». Продукция может вызвать ботулизм — острое пищевое отравление. Несколько случаев уже зафиксировали в Свердловской области.

Опасная партия от торговой марки «За Родину» была изготовлена 13 сентября 2024 года. По данным Rusprofile, ООО Рыбзавод «За Родину» зарегистрировано в 2020 году в Калининградской области. Руководителем фирмы является Леонид Толстобров.

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начаты мероприятия по выявлению вышеуказанной продукции и принятию мер по недопущению ее оборота на потребительском рынке», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве показали, как выглядит банка с опасными шпротами:

Фото: Роспотребнадзор по Омской области

Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью, заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Роспотребнадзор#Профилактика#Свердловская область
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