Может убить. Омичей предупредили об опасных рыбных консервах в магазинах

В омском Роспотребнадзоре сегодня, 20 декабря, сообщили о некачественной партии рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки». Продукция может вызвать ботулизм — острое пищевое отравление. Несколько случаев уже зафиксировали в Свердловской области.