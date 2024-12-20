Может убить. Омичей предупредили об опасных рыбных консервах в магазинах

Posted 20 декабря, 10:40
Published 20 декабря, 10:40
Modified 20 декабря, 10:42
Updated 20 декабря, 10:42
В омском Роспотребнадзоре сегодня, 20 декабря, сообщили о некачественной партии рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки». Продукция может вызвать ботулизм — острое пищевое отравление. Несколько случаев уже зафиксировали в Свердловской области.
Опасная партия от торговой марки «За Родину» была изготовлена 13 сентября 2024 года. По данным Rusprofile, ООО Рыбзавод «За Родину» зарегистрировано в 2020 году в Калининградской области. Руководителем фирмы является Леонид Толстобров.
«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начаты мероприятия по выявлению вышеуказанной продукции и принятию мер по недопущению ее оборота на потребительском рынке», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве показали, как выглядит банка с опасными шпротами:
Ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью, заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.