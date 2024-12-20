Мэр Шелест сообщил, когда омичи из «авариек» переедут в новый дом на 6-й Станционной

Posted 20 декабря, 09:50
Published 20 декабря, 09:50
Modified 20 декабря, 09:52
Updated 20 декабря, 09:52
Настоящий подарок к Новому году устроят для омичей, проживающих в 31 аварийном доме. В последнюю рабочую неделю 2024 года горожанам начнут выдавать ключи от 218 квартир в новостройке на 1-й Ленинградской, 25 (строительный адрес — 6-я Станционная).
В городской администрации рассказали, что во всех новых квартирах выполнена чистовая отделка. Сейчас проводится приемка последних квартир. Специалисты проверяют, исправно ли работает электричество, системы отопления, а также насколько качественно выполнен ремонт.
«Расселение проводится в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“, региональной адресной программы Омской области по переселению из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города», — сообщил мэр Сергей Шелест.
Он уточнил, что сегодня, 20 декабря, омичи получили ключи от 100 квартир в доме по адресу поселок Биофабрика, 18к1. Ранее в соседний дом в этом микрорайоне переселили еще 200 собственников квартир в аварийных домах. Также омичи «заняли» и 23 квартиры в доме на 4-м Амурском проезде, 9.