Мэр Шелест сообщил, когда омичи из «авариек» переедут в новый дом на 6-й Станционной

Он уточнил, что сегодня, 20 декабря, омичи получили ключи от 100 квартир в доме по адресу поселок Биофабрика, 18к1. Ранее в соседний дом в этом микрорайоне переселили еще 200 собственников квартир в аварийных домах. Также омичи «заняли» и 23 квартиры в доме на 4-м Амурском проезде, 9.