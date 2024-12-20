Хоценко рассказал, что Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в России

Posted 20 декабря, 06:30
Published 20 декабря, 06:30
Modified 20 декабря, 06:33
Updated 20 декабря, 06:33
Омская особая экономическая зона «Авангард» вошла в десятку лучших в России, поднявшись на две позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По его словам, это отличный результат для молодой зоны, которая конкурирует с более развитыми площадками.
На данный момент в ОЭЗ зарегистрировано 7 резидентов, общая сумма их инвестиций превышает 39 млрд рублей. Из них уже более 4 млрд рублей вложены в реальные проекты. Первым предприятием, которое будет запущено на территории зоны, станет завод по производству крепежных изделий.
Кроме того, на «Авангарде» планируется производство графитированных электродов, смазочных и охлаждающих жидкостей, подъемно-транспортного оборудования, строительных материалов, а также климатического оборудования и продуктов модифицирования битума.
«Спасибо Министерству экономического развития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ за высокую оценку нашей работы. Продолжим делать регион привлекательным для инвестиций», — отметил Виталий Хоценко.
Отметим, что особая экономическая зона «Авангард» находится в промышленном узле Советского округа Омска, рядом с действующими предприятиями.