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Posted 20 декабря, 06:30

Published 20 декабря, 06:30

Modified 20 декабря, 06:33

Updated 20 декабря, 06:33

Хоценко рассказал, что Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в России

Хоценко рассказал, что Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в России

20 декабря 2024, 06:30
Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Омской области.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что это впечатляющий результат для относительно молодой зоны, которая активно привлекает инвесторов и развивает производство.

Омская особая экономическая зона «Авангард» вошла в десятку лучших в России, поднявшись на две позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По его словам, это отличный результат для молодой зоны, которая конкурирует с более развитыми площадками.

На данный момент в ОЭЗ зарегистрировано 7 резидентов, общая сумма их инвестиций превышает 39 млрд рублей. Из них уже более 4 млрд рублей вложены в реальные проекты. Первым предприятием, которое будет запущено на территории зоны, станет завод по производству крепежных изделий.

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Омской области

Кроме того, на «Авангарде» планируется производство графитированных электродов, смазочных и охлаждающих жидкостей, подъемно-транспортного оборудования, строительных материалов, а также климатического оборудования и продуктов модифицирования битума.

«Спасибо Министерству экономического развития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ за высокую оценку нашей работы. Продолжим делать регион привлекательным для инвестиций», — отметил Виталий Хоценко.

Отметим, что особая экономическая зона «Авангард» находится в промышленном узле Советского округа Омска, рядом с действующими предприятиями.

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#Диана Рязанцева#Авангард#Омск#Омская область#Завод#Инвестиции#Производство#Строительные материалы#Советский округ#Виталий Хоценко#Особая экономическая зона#Промышленный узел#Инвестиционная привлекательность
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