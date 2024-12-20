Хоценко рассказал, что Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в России

Омская особая экономическая зона «Авангард» вошла в десятку лучших в России, поднявшись на две позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По его словам, это отличный результат для молодой зоны, которая конкурирует с более развитыми площадками.