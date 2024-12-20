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Posted 20 декабря, 06:56

Published 20 декабря, 06:56

Modified 20 декабря, 06:56

Updated 20 декабря, 06:56

Ефимов: По программе КРТ в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство

Ефимов: По программе КРТ в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство

20 декабря 2024, 06:56
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участок площадью 1,45 гектара на севере Москвы запланирован для редевелопмента в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на сайте московского правительства.

Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам Ефимова, в рамках КРТ здесь будет создан современный деловой кластер вблизи Ленинградского шоссе. Инвестиции в проект составят 13,27 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. Это приведет к созданию свыше 1,7 тысячи новых рабочих мест в Войковском районе, сообщает mos.ru.

Территория граничит с улицей Космонавта Волкова. В шаговой доступности находятся станции Стрешнево (МЦД-2) и «Войковская» (Замоскворецкая линия метро). На данный момент на участке располагаются устаревшие объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках проекта на данной территории планируется строительство бизнес-центра с паркингом. Его помещения будут включать торговые павильоны, банковские отделения, офисы, фитнес-центры и другие объекты. Общая площадь нового комплекса составит 68 тысяч квадратных метров. Территория будет благоустроена. Проектом также предусмотрено строительство новых дорог.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы на месте старых промышленных зон и неэффективно используемых участков с проектированием новых дорог, комфортных жилых комплексов и нужной инфраструктуры. В настоящее время в Москве реализуются и находятся на стадии проектирования 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Данная инициатива осуществляется по указанию мэра Москвы Сергея Собянина.

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