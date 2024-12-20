Ефимов: По программе КРТ в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы на месте старых промышленных зон и неэффективно используемых участков с проектированием новых дорог, комфортных жилых комплексов и нужной инфраструктуры. В настоящее время в Москве реализуются и находятся на стадии проектирования 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Данная инициатива осуществляется по указанию мэра Москвы Сергея Собянина.