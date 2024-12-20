Дорогое удовольствие на Думской: каким стал Омский Горсовет к своему 30-летию

Posted 20 декабря, 12:00
Published 20 декабря, 12:00
Modified 20 декабря, 12:00
Updated 20 декабря, 12:00
В декабре 2024 года отмечает свой юбилей Омский городской Совет. Ему исполнилось 30 лет: отсчет принято вести с того момента, когда было решено переименовать городскую Думу, преемницу Совета народных депутатов из советской эпохи. В доме с башенкой напротив Музыкального театра чествуют основателей, вручают почетные грамоты и благодарственные письма. Ну, а мы в связи с этой датой решили разобраться немного более внимательно с тем, что это за орган такой, Омский городской Совет, и чем он полезен омичам. Если полезен, конечно.
Для начала уточним: называть городской Совет «городским парламентом» все-таки неправильно. Парламенты бывают исключительно общенациональными или региональными (если у субъектов федерации достаточно широкие полномочия), а городской Совет или городская Дума — всего лишь представительный орган местного самоуправления. Сфера его компетенций узка (городской устав, городской бюджет, городские налоги, распоряжение городским имуществом и т. п.), депутаты принимают не законы, а всего лишь постановления. Если им хочется большего, они могут только обращаться на более высокие уровни власти — в Законодательное собрание или в Государственную Думу.
Когда в городском Совете полный комплект, в нем заседают 40 депутатов, которых выбирают на пятилетку. В первых 4 созывах выборы проходили исключительно по одномандатным округам, в 5-м и 6-м — по смешанной системе (округа плюс партийные списки), в 7-м созыве, который заседает сейчас, — снова только по округам.
Переход к мажоритарной системе произошел всего 2 с небольшим года назад, и официальное объяснение было таким: одномандатных округов в Омске станет вдвое больше (40 вместо 20), и это позволит депутатам «более эффективно выполнять наказы омичей». А партийные списки выглядят для среднестатистического избирателя слишком абстрактно и только создают неразбериху.
Противники инициативы заявляли, что изменения проводятся как раз в интересах одной конкретной партии, представители которой смогут избираться, не афишируя свою политическую позицию. Не беремся утверждать, кто прав, но факты таковы: в 6-м созыве на крупнейшую фракцию, «Единой России», приходилось 65%, а на вторую по численности, КПРФ, — 22,5%; в текущем созыве у ЕР 90%, а у КПРФ — 2,5% (то есть один-единственный депутат). Еще в 7-м созыве заседают трое «эсеров».
С «эффективным выполнением наказов» и «приближением к земле» получилось еще интереснее. На одном из недавних заседаний кто-то из депутатов заявил: «За каждым из нас стоят 20 тысяч избирателей!». Понятно, как он пришел к этому выводу: именно столько получится, если просто поделить на 40 все население Омска. 27 600 человек на каждый мандат — включая грудных младенцев. Однако тут возникает проблема явки и реального представительства. В последний раз депутатов выбирали 8 сентября 2024 года (это были дополнительные выборы, решавшие судьбу 2 мандатов), и явка составила 8,31%. То есть на избирательные участки пришел всего лишь каждый 12-й.
На основных выборах 2022 года картина была немного лучше: на разных округах явка варьировалась в диапазоне от 9,3% до 20,11% при среднем значении чуть больше 14%. Это значит, что составом городского Совета заинтересовались всего 126 тысяч омичей, а судьбу каждого конкретного мандата решала совсем малочисленная группа. Антирекорд поставила Светлана Ивченко, единственная в созыве коммунистка: она стала депутатом благодаря тому, что за нее проголосовали 622 человека (это меньше, чем население одной «высотки»). В основном результат победителя — 1-2 тысячи человек. Получается, за спиной конкретного депутата, любящего громкие заявления, стоит совсем немного людей.
Примерно каждый третий из омичей с действующими горсоветовскими мандатами — предприниматель. Не так давно Город55 опубликовал отдельную статью о депутатских бизнесах. Картина довольно разнообразная: производство холодильников и вентиляторов, розничная торговля, фармацевтика, строительство, «колониальные товары», перевозки, ЖКХ, охранный бизнес. В отдельных случаях совокупный оборот активов депутата составляет сотни миллионов рублей.
По-видимому, для некоторых работа в Горсовете может считаться неплохим промежуточным звеном политической карьеры. Известно, что каждый 5-й из депутатов Законодательного собрания Омской области прежде заседал на Думской, были депутатами Горсовета продвинувшиеся еще дальше Вячеслав Двораковский (мэр), Игорь Антропенко (депутат Госдумы), Виктор Шрейдер (и мэр, и депутат Госдумы).
В каждом созыве заседают люди с известными в Омске фамилиями, и депутатский мандат в этих случаях может лишний раз подчеркивать принадлежность к условной элите. В текущем списке есть, например, Дмитрий Лицкевич (сын гендиректора ОНПЗ из бурных 90-х), Валерий Студеникин (его семья тесно связана с Торговым центром «Омский»), Наталья Чебыкина (дочь известного строителя). Заседает в Горсовете и Сергей Дроздов — зять Валерия Кокорина, владельца «Континента», «Каскада» и «Атриума», депутата Заксобрания.
Чем же занимаются все эти люди? Официальный список полномочий ГС включает принятие городского устава и изменений к нему, утверждение бюджета и стратегии социально-экономического развития, регулирование деятельности муниципальных предприятий, решение вопросов, связанных с остальным муниципальным имуществом, с местными налогами, с городской топонимикой. Еще в списке значится заслушивание разного рода отчетов и докладов.
С определенного момента у городского Совета формально появилась функция политическая, избрание мэра. Однако в этом случае у депутатов не слишком широкий простор для деятельности: они всего лишь голосуют по короткому списку кандидатов, прошедших через специальную комиссию. Следующее такое голосование пройдет через 2 года — еще при текущем созыве.
В целом вопросы, вносимые на обсуждение в Горсовет, бывают 3 типов.
Тип №1. Разного рода структуры обязаны отчитываться публично. Просто так положено — и поэтому депутатам приходится выслушивать доклады городского Управления МВД, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты и др. Иногда они задают вопросы, иногда не проявляют видимого интереса, но исход всегда один: голосование за вердикт «Принято к сведению». Надо полагать, голосовать против в таких ситуациях бессмысленно.
Тип №2. Городская администрация, принимая решения определенного рода, обязана заручиться формальным согласием городского Совета. Теоретически это должно быть, как говорят в определенных кругах, «реактивное вмешательство» ГС, а не наложение простой резолюции, но на практике все куда скучнее. И Горсовет требуемую резолюцию накладывает.
Вероятность иного исхода стремится к нулю, поскольку состав Горсовета максимально однороден: голосов одной фракции с большим запасом хватает для решения любых вопросов. Судя по случайным репликам, звучащим то и дело в онлайн-трансляциях с Думской, именно во фракции «Единой России», без лишних глаз и ушей, проходят ключевые обсуждения. На пленарном же заседании драматизма нет совсем: никаких протестов, никакой критики и даже никаких вопросов.
Технология здесь отработана четко: объявляется очередной пункт повестки, депутаты молча соглашаются обойтись без заслушивания доклада, глава комитета озвучивает одобрительную рекомендацию, объявляется голосование. В большинстве случае вся повестка, 20-30 пунктов, отрабатывается минут за 40 — без единого вопроса и живого выступления. На редкие попытки что-то спросить или выступить с критикой председатель ГС Владимир Корбут реагирует с открытым раздражением: с определенного момента принято считать, что обсуждения уместны только на заседаниях комитетов. Горсовет, конечно, не парламент, но российское правило, касающееся дискуссий, работает и для него тоже.
Тип №3. Вопрос, обсуждение которого инициируется в самом Горсовете. Да, так тоже бывает. Депутаты внезапно узнают, что в городе существует какая-то проблема, и начинают выяснять, что с этим можно сделать. Может получиться достаточно колоритно. Скажем, полгода назад депутаты захотели закрыть город для фур, разбивающих дороги и создающих пробки, — но на заседании выяснилось, что у муниципалитета нужных полномочий нет, у УМВД их нет тоже, полномочия есть у «Ространснадзора», но никто не знает, как эта структура работает.
«Но мы хозяева дорог! — воскликнул, узнав обо всем этом, инициатор обсуждения Юрий Козловский (кстати, депутат с далекого 2017 года). — Мы обязаны спрашивать, кто здесь ездит и есть ли у него разрешение!»
Ответом на это стало предложение вице-мэра Олега Баланова «принять существующее положение, как оно есть». Депутаты решили не сдаваться, пригласили к себе представителя «Ространснадзора» и организовали повторное обсуждение — спустя 5 месяцев. По итогам они создали рабочую группу, которая изучит проблему и предложит что-нибудь сделать. Вероятно, к концу работы созыва — к осени-2027.
Впрочем, бывает и хуже. Рабочая группа по проблеме городских парковок была сформирована еще в 2014 году — 10 лет и 2 созыва тому назад. За прошедшее время не было решено и сделано абсолютно ничего. Сформулировав это для себя на октябрьском заседании, депутаты решили вернуться к вопросу в апреле. Еще через 6 месяцев.
Еще один пласт работы депутатов — то самое «реагирование на наказы». Сообщениями об этом заполнен официальный телеграм-канал городского Совета. Депутаты проводят «прямые линии» (из недавнего: Инна Гомолко пообещала отремонтировать окна в детском саду и выслушала благодарность за «оказанную гуманитарную помощь»), общаются с горожанами в рамках «личных приемов» (Таймас Абдуалинов «взял на контроль» расчистку улицы в Троицком и установку скамеек на улице Новостройка). Одна из неувядающих тем — кронирование деревьев благодаря депутатским усилиям (фотодоказательства и обещания не останавливаться на достигнутом публикуются каждый раз).
К счастью для любознательных читателей, новости из Горсовета не ограничиваются официозом о молчаливом принятии очередного решения. Например, время от времени становится известно, что очередной депутат отказался от мандата. В мае текущего года сложила полномочия «по личным мотивам» Ирина Ковалева. В самом конце 2023 года отказался от мандата Константин Кочанов, и по этой истории больше данных: депутат решил отправиться на СВО, причем источник Города55 уточнил, что это решение может быть связано с интересом следственных органов (Кочанов был заместителем директора «Омского речного порта»).
В горсоветовских комитетах иногда случаются жаркие обсуждения. Надо признать, что в предыдущем созыве такое случалось чаще благодаря коммунистам и просто интересным вне их партийной принадлежности людям, которых ГС потерял в последние годы. В их числе, например, Виталий Путинцев, первый вице-спикер, умерший в сентябре 2023 года. Бизнесмен, учредитель компании «Веселые колобки», глава одного из комитетов, в начале каждого заседания поздравлявший коллег с экзотическими праздниками вроде Дня независимости Демократической Республики Конго, не слишком вписывался в заданный формат.
Из действующих депутатов чаще остальных позволяет себе нестандартные выступления Алексей Провозин. Речь не только о тезисах типа «Мне нужны штаны» (именно с него Провозин начал свою мартовскую речь, обосновывающую необходимость городских ливневок), но и о скандальных заявлениях на острые темы. Например, год назад депутат в очередной раз предложил отменить социальные льготы на помывку в муниципальных банях со словами «Нету денюжек — нету девушек». Старшим товарищам Провозина тогда пришлось официально объявить: такие «одиозные высказывания» они не поддерживают.
Впрочем, тут напрашивается важное уточнение: в городском Совете в дефиците не только депутаты-скандалисты, но и даже просто депутаты, иногда что-нибудь говорящие в микрофон. Очень многие «народные избранники» (речь как минимум о десятках процентов) ведут себя так, что можно посмотреть все онлайн-трансляции из ГС за время работы целого созыва и не узнать, какой у конкретного депутата голос.
Самое интересное во всей этой истории — количество денег налогоплательщиков, которое тратится на функционирование городского Совета. В соответствующей строке проекта бюджета Омска на 2025 год значатся почти 278 млн рублей. Немудрено: Совет занимает старинное здание в самом центре города, при нем существуют 5 управлений, 2 отдела, 1 управляющий делами. Как в любой структуре, есть масса сопутствующих расходов — и за все это платят горожане.
Депутаты по большей части заседают в ГС, не получая зарплату, но есть несколько исключений из этого правила. В Совете есть спикер, есть 2 его заместителя и традиционно есть еще 1 депутат, «работающий на постоянной основе». То есть получающий деньги из бюджета.
Главное и наиболее дорогостоящее исключение — конечно, председатель Совета Владимир Корбут, который руководит уже вторым созывом. В 2017 году «Единая Россия» выдвинула его в ГС как будущего спикера, и выбор был далеко не самым очевидным: генерал-майор внутренней службы и начальник Главного управления МЧС по Омской области не имел на тот момент никакого отношения к местному самоуправлению и к квазипарламентской работе. Тем не менее Корбута сначала выбрали депутатом, а потом — спикером.
Зарплата генерал-майора стала предметом широкого обсуждения в 2019 году. ГС тогда принял поправку к бюджету, увеличивавшую годовое содержание спикера на 2 млн 375,8 тысяч рублей (это почти 200 тысяч в месяц). Один из депутатов заявил, что по итогу месячная зарплата Корбута превысит 400 тысяч рублей. Во фракции «Единой России» на это ответили, что просто повышают зарплату спикера до уровня зарплаты мэра, так как согласно законодательству они должны быть равны.
Конечные суммы остались неизвестными. На запросы СМИ пресс-служба Горсовета отвечала, что данные о доходах спикера можно найти на официальном сайте, но проблема в том, что там вывешивались именно общие доходы, без деления на зарплату и, например, выручку от продажи авто или недвижимости. В 2018 году Корбут получил 4,097 млн рублей (341 тысячу в месяц), а в 2021 — 6,1 млн (508 тысяч). Начиная с 2022 года декларации уже не публикуются: появляется только «обобщенная информация», без цифр.
Эта история показывает омичам очень интересные вещи. Во-первых, работа спикера Горсовета, раз в месяц проводящего 1 пленарное заседание и 1 заседание комитета по регламенту, оценивается в деньгах налогоплательщиков так же высоко, как работа мэра, в ежедневном режиме руководящего городом-миллионником. Во-вторых, в городском Совете готовы прикладывать серьезные усилия, чтобы одобрить повышение зарплаты для руководства.
Кстати, на пленарном заседании, где обсуждалось годовое содержание спикера, некоторые депутаты взывали к порядочности и патриотизму Корбута. Они напоминали о том, что городу не хватает денег на важные для всех вещи, констатировали, что спикерский труд тяжелым или опасным не является, но все это не помогло. Отвечая одному из критиков, Олегу Афанасьеву, назвавшему 10-кратную разницу между зарплатой спикера и средней зарплатой омича морально неприемлемой, Корбут зачем-то заговорил о своей службе.
«Я хотел бы предложить Афанасьеву послужить в армии 38 лет или еще что-нибудь сделать для родины», — заявил он.
Гипотетические возражения о том, что за службу Корбут получает пенсию, а председательство в Горсовете — не синекура и не «кормление», которое выдается за былые заслуги, вероятно, не помогли бы так же, как и аргументы, прозвучавшие в тот день в зале заседаний.
***
Теперь, спустя годы, становится понятно, какой путь прошел городской Совет. В начале 6-го созыва еще были возможны полноценные депутатские прения, хотя и с заранее определенным исходом, теперь это скорее фантастика. А вот цена вопроса остается высокой, просто узнать конкретику стало намного сложнее. В итоге ГС превратился в дорогое удовольствие, которое омичи по-прежнему могут себе позволить. Хотя их, в общем, никто не спрашивал.