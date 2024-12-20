Дорогое удовольствие на Думской: каким стал Омский Горсовет к своему 30-летию

С «эффективным выполнением наказов» и «приближением к земле» получилось еще интереснее. На одном из недавних заседаний кто-то из депутатов заявил: «За каждым из нас стоят 20 тысяч избирателей!». Понятно, как он пришел к этому выводу: именно столько получится, если просто поделить на 40 все население Омска. 27 600 человек на каждый мандат — включая грудных младенцев. Однако тут возникает проблема явки и реального представительства. В последний раз депутатов выбирали 8 сентября 2024 года (это были дополнительные выборы, решавшие судьбу 2 мандатов), и явка составила 8,31%. То есть на избирательные участки пришел всего лишь каждый 12-й.