Диетолог рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

Posted 20 декабря, 15:04
Published 20 декабря, 15:04
Modified 20 декабря, 15:04
Updated 20 декабря, 15:04
В новогоднюю ночь стол просто ломится от изобилия вкусных и жирных блюд. Хочется попробовать все, что есть на этом столе! Но как же быть, чтобы не переедать? Отказываться от вкусностей? Вовсе нет. Отказываться не стоит.
Учтите советы от врача диетолога Омской центральной районной больницы Ларисы Рыбиной «Как не переесть в новогоднюю ночь».
«Многие наши женщины, занимая пост на кухне 31 декабря, забывают элементарно позавтракать. Готовясь тем самым к ночному зажору. Будучи весь день голодной, ваш желудок просто в шоке! Включает режим „А вдруг завтра война“ и при первой же возможности заставит вас пополнить запасы сверх нормы. Поэтому не отказывайтесь от обычных приемов пищи 31 декабря!», — говорит Ларина Рыбина.