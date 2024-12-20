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Posted 20 декабря, 15:04

Published 20 декабря, 15:04

Modified 20 декабря, 15:04

Updated 20 декабря, 15:04

Диетолог рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

Диетолог рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

20 декабря 2024, 15:04
Фото: gorod55.ru.
До новогодних праздников осталось не так много времени! Кто-то этот праздник встретит в кругу семьи, кто-то с друзьями или в ресторане. Но всех объединяет одна «проблема» — переедание за новогодним столом.

В новогоднюю ночь стол просто ломится от изобилия вкусных и жирных блюд. Хочется попробовать все, что есть на этом столе! Но как же быть, чтобы не переедать? Отказываться от вкусностей? Вовсе нет. Отказываться не стоит.

Учтите советы от врача диетолога Омской центральной районной больницы Ларисы Рыбиной «Как не переесть в новогоднюю ночь».

«Многие наши женщины, занимая пост на кухне 31 декабря, забывают элементарно позавтракать. Готовясь тем самым к ночному зажору. Будучи весь день голодной, ваш желудок просто в шоке! Включает режим „А вдруг завтра война“ и при первой же возможности заставит вас пополнить запасы сверх нормы. Поэтому не отказывайтесь от обычных приемов пищи 31 декабря!», — говорит Ларина Рыбина.
  • Сократите количество блюд. Вместо 5 салатов, приготовьте 2, максимум 3. Вместо бутербродов, канапэ, сырная нарезка, морепродукты. Сладости стоит заменить на фрукты, орехи, шоколад. А самое главное ешьте небольшими порциями.
  • Еще один совет, не ждите 12 часов! Садитесь за стол раньше, часов в 7 вечера. Организму вашему все равно, новый год это или какой другой праздник, для него это ночные часы, то есть все обменные и пищеварительные процессы замедляются.
  • Ну и самое главное, не старайтесь попробовать все! Ваше «попробую всего помаленьку» образует в желудке кашу из совершенно разных продуктов. Вы и сами не заметите, как мелкие порции в сумме превратятся в несколько полноценных блюд.
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#Омск#Новости
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