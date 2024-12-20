Астана и Алма-Ата соревнуются в пышности новогоднего убранства

Благодаря климату и архитектуре Астана располагает некоторыми преимуществами. Северное расположение позволяет использовать как новогоднее оформление природные элементы. Просторные площади города, особенно на левом берегу Ишима, помогают погрузиться в атмосферу праздника, а большие ёлки органично вписываются в городской ландшафт. Об этом пишет Regnum.