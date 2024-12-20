Астана и Алма-Ата соревнуются в пышности новогоднего убранства

Posted 20 декабря, 19:30
Published 20 декабря, 19:30
Modified 20 декабря, 19:33
Updated 20 декабря, 19:33
Благодаря климату и архитектуре Астана располагает некоторыми преимуществами. Северное расположение позволяет использовать как новогоднее оформление природные элементы. Просторные площади города, особенно на левом берегу Ишима, помогают погрузиться в атмосферу праздника, а большие ёлки органично вписываются в городской ландшафт. Об этом пишет Regnum.
В Алма-Ате нет четко выраженного центра города, поэтому украшения распределяются повсеместно. Многочисленные новостройки с масштабным остеклением украшают елками и превращают в элементы общего новогоднего декора.
Под Новый год в Казахстане на точках торговцев заметно расширяется ассортимент цитрусовых, растет количество ананасов. Социологи объясняют это ностальгией, а эксперты — вкусовыми привычками.
Торгово-развлекательные центры превращаются в главные площадки для новогоднего декора: здесь размещают ёлки, гирлянды, фигуры животных и сказочных персонажей. В Алма-Ате в глаза бросаются аптеки, которые часто по украшению превосходят сияющие обменные пункты.
Магазины предлагают приятный выбор новогодних сладостей, но есть и хранители традиций, которые собирают подарки самостоятельно. Наступает пора корпоративов — рестораны, кафе, клубы готовят фиксированное меню и программы развлечений.
Культурная жизнь приноравливается к праздничной атмосфере. В Казахстане пользуются популярностью новогодние спектакли, концерты и шоу. В кинотеатрах уже начались показы тематического кино.
Алма-Ата встречает шоу Московского цирка Никулина на льду, а в Астане музей-театр «Сказкин дом» готовит интерактивное представление «История Снеговика». Также в театрах по всей стране проводят масштабные постановки «Щелкунчика».