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Posted 20 декабря, 19:30

Published 20 декабря, 19:30

Modified 20 декабря, 19:33

Updated 20 декабря, 19:33

Астана и Алма-Ата соревнуются в пышности новогоднего убранства

Астана и Алма-Ата соревнуются в пышности новогоднего убранства

20 декабря 2024, 19:30
Фото: Акимат города Астаны.
Две столицы Казахстана — Астана и Алма-Ата — соревнуются в пышности новогоднего декора. Астана выделила на зимнее оформление 696,7 миллиона тенге, Алма-Ата, неформально считающаяся южной столицей, потратит 800 миллионов. Шымкент с бюджетом 80,6 миллиона тенге заметно уступает лидерам.

Благодаря климату и архитектуре Астана располагает некоторыми преимуществами. Северное расположение позволяет использовать как новогоднее оформление природные элементы. Просторные площади города, особенно на левом берегу Ишима, помогают погрузиться в атмосферу праздника, а большие ёлки органично вписываются в городской ландшафт. Об этом пишет Regnum.

Фото: Акимат города Астаны

В Алма-Ате нет четко выраженного центра города, поэтому украшения распределяются повсеместно. Многочисленные новостройки с масштабным остеклением украшают елками и превращают в элементы общего новогоднего декора.

Под Новый год в Казахстане на точках торговцев заметно расширяется ассортимент цитрусовых, растет количество ананасов. Социологи объясняют это ностальгией, а эксперты — вкусовыми привычками.

Фото: Акимат города Астаны

Торгово-развлекательные центры превращаются в главные площадки для новогоднего декора: здесь размещают ёлки, гирлянды, фигуры животных и сказочных персонажей. В Алма-Ате в глаза бросаются аптеки, которые часто по украшению превосходят сияющие обменные пункты.

Магазины предлагают приятный выбор новогодних сладостей, но есть и хранители традиций, которые собирают подарки самостоятельно. Наступает пора корпоративов — рестораны, кафе, клубы готовят фиксированное меню и программы развлечений.

Фото: Акимат города Астаны

Культурная жизнь приноравливается к праздничной атмосфере. В Казахстане пользуются популярностью новогодние спектакли, концерты и шоу. В кинотеатрах уже начались показы тематического кино.

Алма-Ата встречает шоу Московского цирка Никулина на льду, а в Астане музей-театр «Сказкин дом» готовит интерактивное представление «История Снеговика». Также в театрах по всей стране проводят масштабные постановки «Щелкунчика».

Фото: Акимат города Астаны
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