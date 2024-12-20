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Posted 20 декабря, 13:31

Published 20 декабря, 13:31

Modified 20 декабря, 13:34

Updated 20 декабря, 13:34

Отравившиеся в «Сказке» омичи рассказали, как сейчас себя чувствуют

«8 скорых за 12 часов». Отравившиеся в «Сказке» омичи рассказали о самочувствии

20 декабря 2024, 13:31
Фото: Сказка.

Отравившиеся в «Сказке» омичи рассказали, как сейчас себя чувствуют

Едой загородной базы отдыха отравились более 20 человек.

Несколько дней назад омичи, гостившие в «Сказке», начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. Ситуация отказалась настолько серьезной, что загородный отель был вынужден временно прекратить работу.

У всех пострадавших отдыхающих обнаружили признаки кишечной инфекции, 18 декабря в больницы поступило 12 человек, а на следующий день еще 13. Сейчас, как сообщили в региональном минздраве, их состояние не внушает опасений.

В группе базы отдыха в соцсети омичи рассказали о самочувствии.

«Надо написать коллективный иск на них, что это за ужас, отдыхали с 15 по 18 число, отравились всей семьей и самое страшное что маленький ребенок тоже! При чем это уже не первый случай в сказке с массовым отравлением, стоит отдых отнюдь не дешево, а такой кошмар происходит» — рассказал отдыхающий Александр.
«У нас такая же ситуация, плохо было всей семье, включая ребенка годовалого, медик нам и сказала, что 8 скорых приезжали за 12 часов, утром 19 числа, когда мы еле выползли оттуда, начали спрашивать что и как, нам ответили, что это не кишечная инфекция, так как пробы только взяли, но факт один — люди травятся и лежат в больницах семьями», — поделилась омичка Ксения.

Некоторые пользователи уверены, что массовое отравление — дело рук конкурентов «Сказки», так как ранее таких случаев не возникало.

«Мне почему-то кажется, тут работа конкурентов… много раз там были, еда, свежая, вкусная, да и сами работники тоже питаются там же! Поэтому довольно-таки странное отравление именно перед новогодними каникулами, когда все путевки раскупили…», — написала Анастасия.

Напомним, что после сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», за ходом расследования проследит глава СКР Александр Бастрыкин.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отравление#Новости#База отдыха#База#База отдыха "Сказка"
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